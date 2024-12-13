HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene "AI-Avatare" zu nutzen und "Branding-Kontrollen" anzuwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Elemente aus der "Medienbibliothek" integrieren und Inhalte für verschiedene Plattformen mit "Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" optimieren, alles von HeyGens leistungsstarker "AI-Avatar-Maker"-Plattform aus.