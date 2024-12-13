Avatar-Job-Training-Maker für AI-Trainingsvideos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Mitarbeiterschulungsvideos und steigern Sie das Engagement mit dynamischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter und HR-Manager, das zeigt, wie 'AI-Avatare' das anfängliche Training vereinfachen können. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit diversen Avataren, die Unternehmensrichtlinien und -kultur präsentieren, begleitet von einer freundlichen, professionellen Stimme, die mühelos mit HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion generiert wird, um eine konsistente Botschaft in allen neuen Mitarbeiter-'AI-Trainingsvideos' zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges 'Unternehmensschulungsvideo' für Produktspezialisten und Vertriebsteams, das die Funktionen eines neuen Produkts mit einem 'benutzerdefinierten Avatar' präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und hochmodern sein, mit klaren Grafiken und einer selbstbewussten, enthusiastischen Stimme, ergänzt durch präzise 'Untertitel' für Barrierefreiheit. Dieses Video wird die wichtigsten Verkaufsargumente hervorheben und das Lernen für das Publikum ansprechend und einprägsam machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Support-Mitarbeiter und Endbenutzer, das ein komplexes Software-Update mit einem 'AI-Präsentator' erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und auf Tutorials fokussiert sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Animationen, unterstützt von einer präzisen, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um schnell ein professionell aussehendes 'AI-Trainingsvideo' zu erstellen, das technische Konzepte vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 50-sekündiges 'Mitarbeiterschulungsvideo' für globale Teams und internationale HR-Abteilungen, das zeigt, wie 'realistische sprechende AI-Avatare' konsistentes Training in mehreren Sprachen liefern können. Der visuelle Ansatz sollte global und inklusiv sein, mit Avataren, die verschiedene Sprachen sprechen, und 'Voiceover-Generierung', die die mehrsprachigen Fähigkeiten demonstriert. Dieses Video wird die Effizienz und Reichweite für 'Unternehmensschulungsvideos' weltweit betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Job-Training-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und effektive AI-gestützte Schulungsvideos für Ihr Team mit realistisch sprechenden Avataren, die Produktionszeit und -kosten reduzieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von realistisch sprechenden AI-Avataren oder erstellen Sie benutzerdefinierte Avatare, um die einzigartige Identität Ihrer Marke zu repräsentieren. Dieser erste Schritt nutzt unsere leistungsstarke AI-Avatar-Technologie.
2
Step 2
Erstellen Sie Schulungsinhalte aus Skript
Geben Sie Ihre Schulungsinhalte als Skript ein. Unser leistungsstarker Text-zu-Video-Editor animiert sofort Ihren ausgewählten AI-Präsentator und verwandelt Text in dynamische Visualisierungen für Ihre AI-Trainingsvideos.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und Untertiteln
Heben Sie Ihre Unternehmensschulungsvideos hervor, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit speziellen Branding-Kontrollen integrieren. Generieren Sie automatisch präzise Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit.
4
Step 4
Exportieren Sie Videos in Studioqualität
Laden Sie Ihre fertigen Mitarbeiterschulungsvideos in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen herunter. Unsere Tools unterstützen die Größenanpassung und den Export im Seitenverhältnis, um auf jeder Plattform Studioqualität zu liefern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsmaterialien

Verwandeln Sie komplexes, jobspezifisches Wissen in klare, verständliche AI-gestützte Videos, die es den Auszubildenden erleichtern, komplexe Themen zu verstehen und zu meistern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Avatar-Maker von HeyGen die Kreativität und das Engagement meiner Schulungsvideos verbessern?

Der AI-Avatar-Maker von HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische und ansprechende AI-Trainingsvideos mit realistisch sprechenden AI-Avataren zu erstellen. Sie können eine Vielzahl von benutzerdefinierten Avataren und AI-Präsentatoren verwenden, um Ihre Inhalte zu vermitteln, was das Zuschauerengagement erheblich steigert und Ihre Unternehmensschulungsvideos einprägsamer und wirkungsvoller macht.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion von hochwertigen, studioähnlichen Unternehmensschulungsvideos?

HeyGen bietet einen umfassenden Text-zu-Video-Editor mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, mit dem Sie mühelos Videos in Studioqualität produzieren können. Sie können Funktionen wie Voiceover-Generierung, eine umfangreiche Mediathek und Branding-Kontrollen nutzen, um professionelle und visuell ansprechende Unternehmensschulungsvideos zu erstellen.

Kann ich die realistisch sprechenden AI-Avatare von HeyGen an meine Marke für Mitarbeiterschulungsvideos anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht eine umfangreiche visuelle Anpassung, einschließlich der Erstellung benutzerdefinierter Avatare und der Anwendung von Branding-Kontrollen, um Ihre AI-Präsentatoren perfekt an das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterschulungsvideos ein konsistentes, professionelles und markengerechtes Erscheinungsbild bewahren.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Umwandlung von Text in ansprechende AI-Trainingsvideos mit mehrsprachiger Unterstützung?

Die Plattform von HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung, indem sie Ihr Skript direkt in ansprechende AI-Trainingsvideos umwandelt, unter Verwendung fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie. Sie umfasst automatische Untertitel, Voiceover-Generierung und robuste mehrsprachige Unterstützung, was es einfach macht, zugängliche und global relevante Schulungsinhalte für jedes Publikum zu erstellen.

