Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, einladendes und informatives Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wesentlichen ersten Schritte einführt. Das Video sollte einen professionellen AI-Avatar als Moderator präsentieren, der klare, freundliche Audio- und eine saubere visuelle Gestaltung nutzt, um den Onboarding-Prozess für HR-Abteilungen, die ihre ersten Schulungsvideos optimieren möchten, ansprechend und effizient zu gestalten.

Video Generieren