Avatar-Job-Training-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Ihre Online-Kurse in ansprechende, interaktive Schulungsvideos. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare, um Ihr Publikum zu fesseln und das Lernen zu fördern.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges, einladendes und informatives Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wesentlichen ersten Schritte einführt. Das Video sollte einen professionellen AI-Avatar als Moderator präsentieren, der klare, freundliche Audio- und eine saubere visuelle Gestaltung nutzt, um den Onboarding-Prozess für HR-Abteilungen, die ihre ersten Schulungsvideos optimieren möchten, ansprechend und effizient zu gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Mitarbeiter und Kunden, das eine neue Produktfunktion oder ein Software-Update im Rahmen laufender Online-Kurse demonstriert. Dieses Video benötigt einen ansprechenden, dynamischen visuellen Stil mit klaren Bildschirmtexten, die direkt aus einem detaillierten Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skript generiert werden, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Punkte effektiv von einem AI-Videogenerator vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein personalisiertes 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für L&D-Teams oder Abteilungsleiter, das ein spezifisches Team-Update oder eine Erfolgsgeschichte innerhalb des eLearning-Rahmens ankündigt. Das Video sollte einen benutzerdefinierten AI-Avatar verwenden, der mit einer warmen, ermutigenden Voiceover-Generierung spricht und einen freundlichen, professionellen visuellen und audiovisuellen Stil annimmt, um den Teamgeist und das Engagement zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein schnelles 45-sekündiges Tutorial-Video, das für alle Mitarbeiter als Auffrischung zu einer Unternehmensrichtlinie oder einem schnellen Sicherheitstipp geeignet ist und sich nahtlos in bestehende interaktive Kurse integriert. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen, um schnell ein visuell klares und direktes Video zusammenzustellen, unterstützt von prägnantem Audio, um sicherzustellen, dass die Botschaft wirkungsvoll und leicht verdaulich für einen schnellen Wissenstransfer durch einen AI-Kursgenerator ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Job-Training-Generator funktioniert

Optimieren Sie Ihre Job-Training-Entwicklung mit AI-Avataren, um ansprechende und skalierbare Videos zu erstellen, die Ihr Team effizient und effektiv schulen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihren Schulungsinhalt in den Texteditor zu schreiben oder einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihr Skript in gesprochene Dialoge.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare oder laden Sie Ihren benutzerdefinierten Avatar hoch, um Ihre Marke zu repräsentieren und die Schulungsinhalte zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Voiceover hinzu
Bereichern Sie Ihre Schulung mit relevanten Bildern, Videos und Hintergrundmusik aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Nutzen Sie AI-Voiceovers für natürlich klingende Erzählungen in mehreren Sprachen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulung
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis festlegen und es dann in hoher Auflösung exportieren, bereit zur Verteilung über Ihr Lernmanagementsystem oder andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

.

Produzieren Sie schnell fesselnde AI-Avatar-Videos für soziale Medien, um Schulungsprogramme zu bewerben, die Einschreibung zu fördern und Bildungsschnipsel effektiv zu teilen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es Benutzern, mühelos überzeugende Schulungsvideos mit AI-Avataren und einer benutzerfreundlichen Plattform zu erstellen. Dies reduziert die Produktionszeit und Komplexität erheblich.

Kann ich benutzerdefinierte AI-Avatare für meine Marke mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte AI-Avatare oder sogar einen digitalen Zwilling von sich selbst zu erstellen, um personalisierte und markengerechte Inhalte zu erstellen. Unser AI-Avatar-Generator sorgt dafür, dass Ihre einzigartige Markenidentität zur Geltung kommt.

Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Online-Kurse und eLearning-Inhalte?

HeyGen dient als effektiver AI-Kursgenerator und bietet Funktionen wie realistische AI-Voiceovers und mehrsprachige Unterstützung, um schnell ansprechende Online-Kurse und eLearning-Materialien zu erstellen. Es hilft, qualitativ hochwertige Inhalte effizient bereitzustellen.

Warum HeyGen für Avatar-Job-Training verwenden?

HeyGen fungiert als effektiver Avatar-Job-Training-Generator und ermöglicht es Ihnen, dynamische Schulungsvideos mit lebensechten AI-Avataren zu produzieren. Diese Technologie hilft, das Onboarding und die Mitarbeiterbindung mit professionellen, konsistenten Inhalten zu fördern.

