Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an vielbeschäftigte Startup-Gründer richtet und zeigt, wie mühelos sie wirkungsvolle Investoren-Updates generieren können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der klare, prägnante Meilensteine und Fortschritte präsentiert. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion, um einfachen Text in eine dynamische Videobotschaft zu verwandeln, wertvolle Zeit zu sparen und gleichzeitig eine konsistente, hochwertige Kommunikation mit den Stakeholdern sicherzustellen.

