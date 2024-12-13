Avatar Interne Kommunikationsmacher: Ihr Team einbinden

Erstellen Sie schneller professionelle, ansprechende interne Kommunikationsvideos mit Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges professionelles Video für HR-Teams, das neue interne Kommunikationsprotokolle erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell eine ansprechende Botschaft mit einem lebensechten AI-Avatar zu generieren und so eine konsistente Kommunikation in der gesamten Organisation sicherzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für Vertriebsteams, das eine neue Produktfunktion präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte energiegeladen und modern sein, um Videos schneller zu erstellen. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine wirkungsvolle Präsentation zusammenzustellen, die einen AI-Avatar enthält, der effektiv die wichtigsten Verkaufsargumente hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine polierte 60-sekündige Markenankündigung für Marketingabteilungen, die die neueste Initiative des Unternehmens betont. Die visuelle Präsentation sollte hochwertig und markengerecht sein, mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um ein einzigartiges und konsistentes Markenbild zu gewährleisten, das es einfach macht, anpassbare AI-Avatar-Elemente anzuwenden und gleichzeitig starke Markensteuerungen im gesamten Video beizubehalten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 15-sekündiges Mikro-Lernvideo für Teams in der Personalentwicklung, das einen schnellen Tipp für den Arbeitsplatz erklärt. Der Stil sollte informativ und freundlich sein, mit einem klaren, prägnanten AI-generierten Dialog. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um effizient ansprechende Inhalte zu erstellen, indem Sie einen sprechenden AI-Avatar verwenden, um personalisiertes Training zu liefern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar Interne Kommunikationsmacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Kommunikationsvideos mit AI-Avataren. Verwandeln Sie Ihre Botschaften schnell in überzeugende visuelle Inhalte für Ihr Team.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können aus vorgefertigten Optionen wählen oder einen benutzerdefinierten Avatar erstellen, um die Grundlage für eine ansprechende Kommunikation zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Kommunikationsskript ein
Geben Sie Ihre interne Kommunikationsnachricht direkt in den Texteditor ein. Der gewählte AI-Avatar wird Ihr Skript automatisch mit einem natürlich klingenden AI-Voiceover vortragen und Ihre Worte zum Leben erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Branding-Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Branding-Kontrollen implementieren und Ihr Firmenlogo und Ihre Farben hinzufügen. Dies stellt sicher, dass Ihre internen Kommunikationsmaßnahmen perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen und ein konsistentes Erscheinungsbild beibehalten.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es mit Größenanpassung für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihr professionelles, ansprechendes internes Kommunikationsvideo einfach mit Ihrem Team, um Verständnis und Engagement zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle interne Ankündigungen

.

Erstellen Sie schnell ansprechende interne Ankündigungen und Updates mit AI-Avataren, um Teams informiert und verbunden zu halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere internen Kommunikationsmaßnahmen mit AI-Avataren verbessern?

HeyGens AI-Avatar-Macher ermöglicht es Ihnen, ansprechende, konsistente Videoinhalte für interne Kommunikation zu erstellen, indem Sie Texte schnell in Videos umwandeln. So können Sie wichtige Botschaften mit professionellen, studioqualitativen Videos in Ihrer Organisation verbreiten.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für die Erstellung von Videoinhalten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videoinhalten, indem Sie professionelle Videos aus Text-zu-Video-Skripten mit lebensechten Avataren generieren können. Unsere vorgefertigten Vorlagen und benutzerfreundliche Oberfläche helfen Ihnen, schneller Videos für Schulungen, Vertriebsunterstützung und mehr zu erstellen, ohne dass Filmausrüstung benötigt wird.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in HeyGen für mein Unternehmen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Avatare, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Branding-Kontrollen anwenden und aus einer Vielzahl von lebensechten Avataren wählen, um markengerechte, ansprechende Videoinhalte zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen HR-Teams bei der Mitarbeiterschulung und Einarbeitung?

HeyGen befähigt HR-Teams, effektive Schulungsvideos und Einarbeitungsmaterialien mit AI-generierten Dialogen und anpassbaren AI-Avataren zu erstellen. Mit Unterstützung für mehrere Sprachen können Sie personalisierte Schulungsinhalte liefern, die bei einer vielfältigen Belegschaft Anklang finden und eine konsistente Kommunikation sicherstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo