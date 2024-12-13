Mit HeyGen können Sie ganz einfach ein Avatar-Videoerstellungsprogramm werden und überzeugende Schulungsvideos und Compliance-Trainingsmodule produzieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, einen sprechenden Avatar auszuwählen, Ihr Skript einzugeben und professionelle Videos zu erstellen, die perfekt zur Schulung Ihres Publikums geeignet sind.