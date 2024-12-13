Avatar-Videoerstellungsprogramm: Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos

Produzieren Sie mühelos professionelle Schulungsvideos. Nutzen Sie fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Skripte in dynamische, ansprechende Inhalte zu verwandeln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das potenzielle Kunden anspricht, die neugierig auf neue Softwarefunktionen sind. Verwenden Sie einen modernen, klaren visuellen Stil mit animierten Grafiken und einer freundlichen, begeisterten Audio-Darbietung. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke AI-Avatare, um die Kernvorteile vorzustellen und komplexe Informationen für die Zuschauer leicht verständlich und ansprechend zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter oder neue Plattformnutzer, gestaltet mit einer warmen, einladenden visuellen Ästhetik und einem professionellen, beruhigenden Audio-Ton. Dieses Schulungsvideo kann HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um Einzelpersonen durch ihre ersten Schritte zu führen und eine reibungslose und informative Einführung in ihre neue Umgebung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Marketingvideo für Social-Media-Follower und potenzielle Kunden, das einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit aufmunternder Musik und einer selbstbewussten Stimme kombiniert. Heben Sie die Effizienz eines AI-Videogenerators hervor, indem Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung einbeziehen und demonstrieren, wie schnell professioneller Inhalt erstellt werden kann, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen ansprechenden 50-sekündigen Quick-Tipp für bestehende Nutzer, der eine spezifische Anpassungsfunktion innerhalb eines Avatar-Videoerstellers zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und prägnant sein, Schritt-für-Schritt-Anleitungen bieten und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Klarheit und Präzision in der Demonstration zu gewährleisten und Nutzern zu ermöglichen, ihre Inhalte effektiv zu personalisieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Avatar-Videoerstellungsprogramm funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Skripte in ansprechende Anleitungs-Videos mit AI-gestützten Avataren und vereinfachen Sie die Inhaltserstellung für Schulungen, Marketing und mehr.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt mit einem Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines neuen Videos und fügen Sie Ihr Anleitungs-Skript ein. Unsere Plattform nutzt "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre Inhalte automatisch zu synchronisieren und die Grundlage für Ihr dynamisches Video zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Anleitungen zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" wählen. Ihr gewählter Avatar wird dann Ihr Skript vortragen und Ihre Inhalte ansprechender und persönlicher gestalten.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video mit Vorlagen an
Verbessern Sie Ihr Anleitungs-Video, indem Sie es mit professionellen "Vorlagen & Szenen" anpassen. Fügen Sie einfach Ihr Branding, Hintergrundmusik und andere visuelle Elemente hinzu, um Ihre Botschaft zu unterstreichen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Anleitungs-Video einfach. Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt für jede Plattform oder jedes Publikum formatiert sind und sofort Wirkung zeigen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigerung der Effektivität von Unternehmensschulungen

.

Nutzen Sie AI-Avatare und dynamische Videoinhalte, um das Engagement der Teilnehmer und die Informationsspeicherung in Unternehmensschulungsprogrammen erheblich zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Videogenerator, der die Produktion vielfältiger kreativer Inhalte vereinfacht. Nutzer können gebrauchsfertige Vorlagen und realistische AI-Avatare nutzen, um Textskripte schnell und effizient in professionelle Videos zu verwandeln.

Kann HeyGen zur Produktion hochwertiger Marketing- und Erklärvideos verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist eine ideale AI-Videoplattform zur Erstellung ansprechender Marketingvideokampagnen, umfassender Produkt-Erklärvideos und effektiver Onboarding-Videoinhalte. Seine fortschrittlichen Text-zu-Video- und Voiceover-Generierungsfähigkeiten ermöglichen die Produktion von polierten, professionellen Videos für verschiedene kreative Bedürfnisse.

Welche Anpassungsfunktionen bietet HeyGen für meine Videoinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos Ihre Markenidentität widerspiegeln. Sie können Ihre gewählten AI-Avatare personalisieren, Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden und verschiedene Szenen nutzen, um perfekt zu Ihrer kreativen Vision zu passen.

Wie kann ich mit HeyGen ansprechende Anleitungs- oder Schulungsvideos erstellen?

Mit HeyGen können Sie ganz einfach ein Avatar-Videoerstellungsprogramm werden und überzeugende Schulungsvideos und Compliance-Trainingsmodule produzieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, einen sprechenden Avatar auszuwählen, Ihr Skript einzugeben und professionelle Videos zu erstellen, die perfekt zur Schulung Ihres Publikums geeignet sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo