Avatar HR Video Generator: Erstellen Sie ansprechende HR-Videos

Optimieren Sie die Mitarbeiterschulung mit professionellen HR-Videos. Erstellen Sie mühelos beeindruckende Inhalte mit KI-Avataren und sparen Sie erheblich Zeit.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, in dem ein freundlicher KI-Avatar die Unternehmenskultur erklärt. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, begleitet von einer klaren, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Narrativ für diese wichtigen Onboarding-Videos einfach zu generieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges informatives HR-Video, das sich an HR-Manager und L&D-Spezialisten richtet und Best Practices für Mitarbeiterschulungsmodule demonstriert. Das Video sollte eine moderne, ansprechende visuelle Ästhetik mit beschwingter Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Erzählung haben. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild, das diese wichtigen Schulungsvideos aufwertet.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Update-Video für bestehende Mitarbeiter zu neuen Unternehmensrichtlinien, mithilfe eines KI-Video-Generators. Der visuelle Stil sollte hell und unkompliziert sein, mit einem beruhigenden Audioton und automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit. Ein sprechender KI-Avatar wird die Kernbotschaften direkt übermitteln, um Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Unternehmenskommunikationsvideo für die Unternehmensleitung, das die Zukunft der internen Kommunikation mit benutzerdefinierten Avataren zeigt. Der visuelle Stil sollte poliert und hochmodern sein, mit einer anspruchsvollen Stimme. Verbessern Sie die Präsentation mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte auf der KI-Video-Plattform.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar HR Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle HR- und Schulungsvideos mit KI-Avataren. Verwandeln Sie Text in ansprechende Inhalte, um Ihre Mitarbeiterkommunikation und -entwicklung zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten "KI-Avataren" und professionell gestalteten Vorlagen, um Ihr HR- oder Schulungsvideoprojekt zu starten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und generieren Sie die Stimme
Geben Sie Ihre HR-Nachricht oder Schulungsinhalte direkt in den "Text-zu-Video-Editor" ein. HeyGen wird es sofort in eine natürlich klingende Stimme für Ihren ausgewählten Avatar umwandeln.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Branding und Medien
Personalisieren Sie Ihre "HR-Videos", indem Sie das Logo Ihres Unternehmens, Markenfarben und relevante Medien aus der umfangreichen Bibliothek hinzufügen, um Konsistenz und Wirkung zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video und teilen Sie es
Finalisieren Sie Ihre "Schulungsvideos", indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Qualität wählen. Exportieren Sie Ihr vollständiges Video, bereit für nahtloses Teilen auf Ihren bevorzugten Plattformen oder LMS.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

HR-Kommunikation optimieren

.

Produzieren Sie schnell überzeugende HR-Ankündigungen, Richtlinienaktualisierungen und interne Motivationsnachrichten mit sprechenden KI-Avataren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere HR- und Mitarbeiterschulungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, mühelos professionelle HR- und Mitarbeiterschulungsvideos mit seinem KI-Video-Generator zu erstellen. Sie können sprechende KI-Avatare nutzen, um ansprechende Onboarding-Videos und wichtige Compliance-Inhalte zu produzieren und so Ihren Mitarbeiterschulungsprozess zu optimieren.

Was macht HeyGen zu einer effektiven KI-Videoplattform für Unternehmenskommunikation?

HeyGen verwandelt Text mühelos in überzeugende Videos und fungiert als intuitiver Text-zu-Video-Editor. Seine anpassbaren Videovorlagen und KI-Stimmen bedeuten, dass Sie keine umfangreichen Bearbeitungsfähigkeiten benötigen, um erheblich Zeit bei der Produktion hochwertiger Unternehmenskommunikation zu sparen.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Markenbildung und einzigartige KI-Avatare?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um das Logo und die Farben Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch benutzerdefinierte Avatare erstellen, um die einzigartige Präsenz Ihrer Marke sicherzustellen, neben einer großen Auswahl an bestehenden KI-Avataren.

Kann HeyGen helfen, verschiedene Arten von Unternehmensvideos über HR hinaus zu erstellen?

Absolut. Während es sich hervorragend für HR- und Schulungsvideos eignet, kann HeyGens vielseitiger KI-Video-Generator eine breite Palette von Unternehmensinhalten produzieren. Durch die Nutzung von KI-Avataren können Unternehmen erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse bei all ihren Videokommunikationsbedürfnissen erzielen.

