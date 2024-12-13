Entwerfen Sie eine 1-minütige technische Einführung für HR-Manager und IT-Administratoren, die demonstriert, wie der AI Avatar Onboarding Video Maker die Inhaltserstellung vereinfacht. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer informativen Stimme haben und den nahtlosen Prozess hervorheben, ein Skript mithilfe von AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen in ein Video zu verwandeln, um Aufgaben innerhalb ihrer bestehenden Systeme zu automatisieren.

Video Generieren