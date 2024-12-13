AI Avatar Onboarding Video Maker: Optimieren Sie das HR-Onboarding

Revolutionieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding für neue Mitarbeiter. Erstellen Sie ansprechende, personalisierte Videos, die das Training mit fortschrittlichen AI-Avataren optimieren.

Entwerfen Sie eine 1-minütige technische Einführung für HR-Manager und IT-Administratoren, die demonstriert, wie der AI Avatar Onboarding Video Maker die Inhaltserstellung vereinfacht. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit einer informativen Stimme haben und den nahtlosen Prozess hervorheben, ein Skript mithilfe von AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen in ein Video zu verwandeln, um Aufgaben innerhalb ihrer bestehenden Systeme zu automatisieren.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges ansprechendes und freundliches Video, das sich an L&D-Teams richtet und zeigt, wie ein personalisiertes Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter geschaffen werden kann. Der visuelle Stil sollte einladend und klar sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die direkt zum Publikum sprechen, ergänzt durch präzise Untertitel. Veranschaulichen Sie, wie verschiedene professionelle Vorlagen und Szenen zu einem hochwertigen ersten Eindruck beitragen, der das gesamte Mitarbeitererlebnis erheblich verbessert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges geschäftsorientiertes Video für HR-Direktoren und Betriebsleiter, das die Effizienzgewinne im HR-Onboarding betont. Der visuelle Stil sollte modern und direkt sein, mit professionellen AI-Avataren, die erklären, wie HeyGen hilft, Arbeitsabläufe zu optimieren. Demonstrieren Sie die schnelle Erstellung umfassender Onboarding-Videos durch den intelligenten Einsatz von AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten und heben Sie hervor, wie Teams schnell neue Schulungsmaterialien bereitstellen können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches und inklusives Video, das sich an globale HR-Teams richtet und sich auf die Vielseitigkeit von benutzerdefinierten Avataren und mehrsprachiger Lieferung konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und kulturell sensibel sein, mit einer Reihe von benutzerdefinierten Avataren. Betonen Sie, wie die Generierung von Voiceover die Kommunikation über diverse Belegschaften hinweg erleichtert und die Fähigkeit zeigt, Inhalte mit Unterstützung aus der Medienbibliothek/Stock für eine wirklich personalisierte und globale Mitarbeitereinführung anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar HR Onboarding Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, personalisierte Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter mit AI-Avataren, um das Mitarbeitererlebnis zu verbessern und das HR-Training zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Entwerfen Sie Ihre Willkommensnachricht oder nutzen Sie unsere professionellen Vorlagen, um die wichtigsten Informationen für Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Video zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Nachricht übermittelt und Ihrer HR-Onboarding-Inhalte eine menschliche Präsenz verleiht.
3
Step 3
Wenden Sie Markenanpassungen an
Stellen Sie Konsistenz sicher, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos und Farben, um Ihr Onboarding-Video mit Ihrer Unternehmensidentität in Einklang zu bringen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Onboarding-Video, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, bereit, um Ihre neuen Mitarbeiter effizient willkommen zu heißen und zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie neue Mitarbeiter mit AI-Avataren

Nutzen Sie AI-Avatare, um motivierende Willkommensnachrichten und Videos zur Unternehmenskultur zu erstellen, die ein positives Mitarbeitererlebnis von Anfang an fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden AI-Avatar-Onboarding-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung Ihrer `Onboarding-Video`-Inhalte durch den Einsatz fortschrittlicher `AI-Avatare` und eines leistungsstarken `AI-Video-Generators`. Sie können Text einfach in natürliche `Text-zu-Sprache-Erzählungen` umwandeln, um `Arbeitsabläufe` für das `HR-Onboarding` zu optimieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Video-Branding in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie einzigartige `benutzerdefinierte Avatare` erstellen und `Branding-Kontrollen` wie Logos und Farben auf Ihre `professionellen Vorlagen` anwenden können. Dies stellt sicher, dass Ihre `Mitarbeiter-Onboarding`-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen und das `Mitarbeitererlebnis` verbessern.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen für globale Mitarbeiterschulungsvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste `mehrsprachige Unterstützung` für `Text-zu-Sprache-Erzählungen`, sodass Sie `Videos erstellen` können für `neue Mitarbeiter` in verschiedenen Regionen. Diese Fähigkeit stellt effektives `Streamline Employee Training` und klare Kommunikation weltweit sicher.

Wie schnell kann ich ein `Onboarding-Video` mit den AI-Fähigkeiten von HeyGen erstellen?

Mit dem effizienten `AI-Video-Generator` und den `professionellen Vorlagen` von HeyGen können Sie schnell hochwertige `Onboarding-Videos` aus Skripten produzieren. Diese Fähigkeit reduziert die Produktionszeit erheblich und ermöglicht es Ihnen, schnell ein konsistentes `Mitarbeitererlebnis` an `neue Mitarbeiter` zu liefern.

