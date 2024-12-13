Erstellen Sie ein 45-sekündiges Microlearning-Video für neue Empfangsmitarbeiter im Gastgewerbe, das häufige Interaktionen mit Gästen demonstriert. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit realistischen AI-Avataren, die einen simulierten Check-in-Prozess durchführen, begleitet von einer ruhigen und ermutigenden Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens AI-Avatare diese Szenarien mühelos zum Leben erwecken und wie Sie das Skript mit Text-zu-Video aus dem Skript generieren können.

Video Generieren