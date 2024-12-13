Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video, das die Effektivität von KI-Sicherheitstrainingsvideos für neue Mitarbeiter demonstriert, und richten Sie sich dabei an kleine Geschäftsinhaber und HR-Manager. Visuell sollte dieses Video saubere, professionelle Grafiken zeigen, begleitet von einem ansprechenden KI-Avatar, der wichtige Sicherheitsprotokolle am Arbeitsplatz erklärt, unterstützt von einer klaren, beruhigenden Voiceover-Generierung. Heben Sie hervor, wie einfach komplexe Sicherheitsinformationen vermittelt werden können.

Video Generieren