Avatar-Einstellungsankündigungs-Macher: Schneller einstellen mit AI-Videos

Nutzen Sie AI-Avatare, um ansprechende Ankündigungsvideos zu erstellen, die effizient Top-Talente anziehen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Einstellungsankündigungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente in den Bereichen Technik und Kreativität anzuziehen. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar als digitalen Sprecher präsentieren, der eine prägnante und begeisterte Stellenbeschreibung liefert und die Unternehmenskultur sowie Vorteile hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einer klaren Benutzeroberfläche und subtilen Bewegungsgrafiken, ergänzt durch eine artikulierte, selbstbewusste Stimme, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um Präzision und Ton zu gewährleisten. Zielgruppe sind Personalabteilungen und Recruiter, die nach innovativen Wegen suchen, um Möglichkeiten zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine ansprechende 30-sekündige Marketingbotschaft, die die Vielseitigkeit von benutzerdefinierten AI-Avataren für die Markenkommunikation zeigt und sich an Marketingmanager und interne Kommunikationsteams richtet. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, mit vielfältigen Szenenübergängen und mitreißender Hintergrundmusik, die demonstriert, wie diese Avatare unterschiedliche Markenpersönlichkeiten vermitteln können. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell dynamische Hintergründe zusammenzustellen, und verwenden Sie die Sprachgenerierung für eine konsistente, hochwertige Audioausgabe über verschiedene Werbeschnipsel hinweg, wobei die skalierbare Videoproduktion betont wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo, um ein neues Teammitglied oder eine Abteilungsinitiative anzukündigen, das für alle Mitarbeiter und Stakeholder gedacht ist. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, vielleicht mit milden Unternehmensfarben, mit einem feierlichen, aber informativen Ton. Verwenden Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um relevante Hintergrundbilder oder B-Roll-Material hinzuzufügen, und sorgen Sie für Klarheit mit automatischen Untertiteln, die von einem freundlichen AI-Avatar geliefert werden, um die Ankündigung persönlich und für alle im Unternehmen zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 30-sekündiges Tutorial-Video, das zeigt, wie Kleinunternehmer und HR-Profis schnell effektive Einstellungsankündigungen mit HeyGens AI Avatar Generator erstellen können. Der visuelle Stil sollte klar und prägnant sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, die wichtige Schritte hervorheben, und einer einfachen, ermutigenden Stimme. Konzentrieren Sie sich auf einen praktischen, schrittweisen Ansatz, um sicherzustellen, dass das Video leicht verständlich ist. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene soziale Medienplattformen anzupassen und den Videoproduktionsprozess zugänglich und effizient zu gestalten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Einstellungsankündigungs-Macher funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Einstellungsankündigungsvideos mit AI-Avataren, um Top-Talente anzuziehen und Ihren Rekrutierungsprozess zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Ankündigungsskript
Entwerfen Sie Ihr Einstellungsankündigungsskript. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre schriftlichen Inhalte in ein ansprechendes Video mit einem AI-Avatar zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die Ihr digitaler Sprecher sein sollen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke und Botschaft an.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Vorlagen, Hintergrundszenen und Branding-Kontrollen. Integrieren Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video, generieren Sie automatisch Untertitel für Barrierefreiheit und exportieren Sie Ihr hochwertiges AI-Avatar-Ankündigungsvideo. Teilen Sie es über Ihre Rekrutierungskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Kandidaten mit motivierenden AI-Videos

.

Erstellen Sie inspirierende AI-Avatar-Videos, die die Unternehmenskultur und Vision hervorheben und erstklassige Kandidaten motivieren, Ihrem Team beizutreten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Videoproduktionsprozess verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Ankündigungsvideos und Marketingbotschaften mit fortschrittlichen AI-Avataren zu erstellen, indem intuitive Vorlagen genutzt werden, um die Videoproduktion zu vereinfachen und mit Ihrer kreativen Vision in Einklang zu bringen.

Was macht HeyGen zu einem führenden AI Avatar Generator?

HeyGen zeichnet sich als AI Avatar Generator aus, indem es realistische AI-Avatare bietet, die Text nahtlos in Video umwandeln und als professionelle digitale Sprecher für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse dienen.

Kann HeyGen bei der skalierbaren Videoproduktion für interne Kommunikation helfen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Unternehmen, effizient hochwertige AI-Avatar-Videos für die interne Kommunikation zu produzieren, was eine konsistente Botschaft und skalierbare Videoproduktion im gesamten Unternehmen erleichtert.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare und Branding für einzigartige Anforderungen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Entwicklung benutzerdefinierter AI-Avatare und bietet umfassende Branding-Kontrollen. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Avatar-Videos und Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, von Logos bis hin zu Farben.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo