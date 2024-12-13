Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Einstellungsankündigungsvideo, das darauf abzielt, Top-Talente in den Bereichen Technik und Kreativität anzuziehen. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar als digitalen Sprecher präsentieren, der eine prägnante und begeisterte Stellenbeschreibung liefert und die Unternehmenskultur sowie Vorteile hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einer klaren Benutzeroberfläche und subtilen Bewegungsgrafiken, ergänzt durch eine artikulierte, selbstbewusste Stimme, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um Präzision und Ton zu gewährleisten. Zielgruppe sind Personalabteilungen und Recruiter, die nach innovativen Wegen suchen, um Möglichkeiten zu präsentieren.

Video Generieren