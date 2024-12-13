Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für HR-Profis, das zeigt, wie man den Avatar-Einstellungsankündigungsgenerator von HeyGen verwendet, um schnell ansprechende Rekrutierungsinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer deutlichen, artikulierten Sprachsynthese. Heben Sie die Effizienz hervor, ein Skript direkt in ein poliertes Video umzuwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, und betonen Sie, wie AI-Avatare den Ankündigungsprozess optimieren.

Video Generieren