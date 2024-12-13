Avatar-Einstellungsankündigungsgenerator erstellt ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ihre Stellenbeschreibungen schnell in ansprechende, professionelle Einstellungsankündigungen mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für HR-Profis, das zeigt, wie man den Avatar-Einstellungsankündigungsgenerator von HeyGen verwendet, um schnell ansprechende Rekrutierungsinhalte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer deutlichen, artikulierten Sprachsynthese. Heben Sie die Effizienz hervor, ein Skript direkt in ein poliertes Video umzuwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden, und betonen Sie, wie AI-Avatare den Ankündigungsprozess optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGen die skalierbare Videoproduktion für mehrere Stellenangebote ermöglicht. Der visuelle Stil sollte modern und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen vorlagenbasierten Szenen und einer mitreißenden Hintergrundmusik. Zeigen Sie die Einfachheit der Verwendung von vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um verschiedene AI-Avatare für unterschiedliche Einstellungsbotschaften einzusetzen, weiter verbessert durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Testimonial-Video für Personalvermittlungsagenturen oder Unternehmenskommunikation, das die Wirkung eines benutzerdefinierten AI-Avatars zeigt, der eine aufrichtige Einstellungsankündigung liefert. Der visuelle und akustische Stil sollte poliert und hochauflösend sein, wobei die ausdrucksstarken Fähigkeiten der realistischen AI-Avatare vor einem professionellen Hintergrund aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung betont werden. Die Erzählung sollte Vertrauen und Authentizität vermitteln und den AI-Avatar als echten Teil des Einstellungsteams erscheinen lassen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Walkthrough-Video für Videoproduzenten und Content-Ersteller, das den fortschrittlichen Text-zu-Video-Prozess für eine komplexe Einstellungsankündigung detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und demonstrativ sein, mit Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche und einer ruhigen, instruktiven Sprachsynthese. Veranschaulichen Sie den genauen Arbeitsablauf vom Eingeben eines Skripts bis zur Videogenerierung und heben Sie hervor, wie Funktionen wie Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte zu professionellen Videoergebnissen beitragen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-Einstellungsankündigungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Einstellungsankündigungen mit AI-Avataren und fortschrittlichen Videofunktionen, um Top-Talente anzuziehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihre Einstellungsankündigung, indem Sie eine professionelle Vorlage auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Video zu gestalten, und nutzen Sie dabei unsere vielfältigen `Vorlagen`.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von `AI-Avataren` wählen oder einen benutzerdefinierten AI-Avatar erstellen, der Ihre Marke perfekt repräsentiert.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachsynthese und Lippen-Synchronisation
Geben Sie Ihren Text für die Einstellungsankündigung ein, und unsere Plattform generiert automatisch eine natürlich klingende Sprachsynthese und synchronisiert sie mit Ihrem gewählten Avatar durch `Text-zu-Video aus dem Skript`.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Vorschau Ihrer `Videoproduktion` und exportieren Sie dann Ihre hochwertige Einstellungsankündigung in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung auf all Ihren Plattformen mit `Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte`.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Kandidaten mit fesselnden Rekrutierungsvideos

Nutzen Sie AI-Avatare, um inspirierende Videobotschaften zu erstellen, die die Unternehmenskultur hervorheben und ideale Kandidaten motivieren, sich auf Stellen zu bewerben.

Wie erleichtert HeyGen die Text-zu-Video-Produktion mit AI-Avataren?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Textskripte in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Unsere fortschrittliche Text-zu-Sprache-Technologie und die ausgefeilte Lippen-Synchronisation sorgen dafür, dass der sprechende Avatar Ihre Botschaft mit natürlicher Präzision übermittelt, was die skalierbare Videoproduktion mühelos macht.

Kann HeyGen automatisch Sprachsynthesen und Untertitel für meine Videos generieren?

Ja, HeyGen bietet eine robuste Sprachsynthese direkt aus Ihrem Texteingang, wodurch externe Aufnahmen überflüssig werden. Darüber hinaus stellt unsere Plattform automatische Untertitel bereit, die Barrierefreiheit gewährleisten und das Zuschauerengagement für alle Ihre Videoinhalte erhöhen.

Was macht HeyGen ideal für die skalierbare Videoproduktion?

HeyGen optimiert den gesamten Videoproduktionsprozess und ermöglicht eine skalierbare Videoproduktion ohne umfangreiche Ressourcen. Funktionen wie unser AI-Skriptgenerator und diverse Vorlagen beschleunigen die Inhaltserstellung, sodass Sie effizient und konsistent hochwertige Videos produzieren können.

Unterstützt HeyGen die Entwicklung benutzerdefinierter AI-Avatare und Branding?

HeyGen ermöglicht ein hohes Maß an Anpassung, einschließlich der Erstellung benutzerdefinierter AI-Avatare, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind. Unsere Plattform bietet auch umfassende Branding-Kontrollen, wie die Integration von Logos und benutzerdefinierte Farben, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

