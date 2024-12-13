Erklärvideo-Maker für Gesundheitspläne mit KI-Avataren

Vereinfachen Sie komplexe Gesundheitsthemen und steigern Sie das Engagement, indem Sie KI-Avatare nutzen, um überzeugende animierte Erklärvideos zu erstellen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Erklärvideo zu einem Gesundheitsplan, das für neue und bestehende Mitglieder gedacht ist. Nutzen Sie dabei einen freundlichen, animierten Stil mit einer klaren, beruhigenden KI-Stimme, die von HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, und einem zugänglichen KI-Avatar, um die wichtigsten Vorteile vorzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo im Gesundheitswesen, das sich an Patienten und ihre Familien richtet. Präsentieren Sie es visuell in einem professionellen, sauberen Infografik-Stil mit klaren Bildschirmtexten, unterstützt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion und inklusive Untertiteln für Barrierefreiheit, um ein komplexes medizinisches Verfahren in einem beruhigenden Ton zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges internes Schulungsvideo für medizinisches Fachpersonal und Mitarbeiter. Verwenden Sie dabei einen modernen, effizienten visuellen Stil mit HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen für ein schnelles Verständnis, präsentiert von einem professionellen KI-Avatar mit einer prägnanten KI-Stimme, um ein neues Krankenhausprotokoll zu erläutern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für potenzielle B2B-Partner, das die Vorteile einer innovativen Gesundheitstechnologie mit einem dynamischen und ansprechenden visuellen Ansatz zeigt. Integrieren Sie benutzerdefinierte KI-Avatare und relevante visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von mitreißender Musik und einer klaren, überzeugenden Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Erklärvideo-Maker im Gesundheitswesen

Erstellen Sie überzeugende Erklärvideos im Gesundheitswesen mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie, die komplexe Informationen in ansprechende visuelle Darstellungen für Ihr Publikum verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer KI-Avatare oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar, der das professionelle Gesicht Ihres Erklärvideos im Gesundheitswesen sein wird.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Videoskript
Geben Sie einfach Ihr detailliertes Gesundheitsskript ein, und unsere Plattform wandelt es mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie in eine natürlich klingende Sprachüberlagerung um.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Verbessern Sie Ihr Video mit passender Hintergrundmusik, ansprechenden Stockmedien und wenden Sie das einzigartige Logo und die Farben Ihrer Marke mit umfassenden Branding-Kontrollen an.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Produzieren Sie Ihr hochwertiges Erklärvideo im Gesundheitswesen mit einem einzigen Klick, dann laden Sie es herunter und teilen Sie es auf allen gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie Gesundheitsbildung und -kurse

Entwickeln und liefern Sie eine größere Menge an Bildungsinhalten und Gesundheitskursen an ein globales Publikum mithilfe effizienter KI-Videoerstellung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Erklärvideos im Gesundheitswesen verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre Ideen in dynamische Erklärvideos im Gesundheitswesen, indem es fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzt. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, ansprechende, animierte Erklärvideos zu erstellen, die komplexe Informationen zu Gesundheitsplänen effektiv an Ihr Publikum kommunizieren.

Welche Rolle spielen KI-Avatare im Videoerstellungsprozess von HeyGen?

Die KI-Avatare von HeyGen sind zentral für die Produktion von personalisierten und professionellen Videoinhalten, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. Sie können aus einer vielfältigen Bibliothek auswählen oder benutzerdefinierte Avatare erstellen, die Ihr Skript mit natürlichen KI-Sprachüberlagerungen präsentieren und so Ihre Videoproduktion erheblich vereinfachen.

Ist HeyGen ein effizienter Erklärvideo-Maker für Gesundheitspläne?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung hochwertiger Erklärvideos zu Gesundheitsplänen durch seine intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität und gebrauchsfertige Erklärvideo-Vorlagen. Unsere KI-gestützte Videoplattform ermöglicht es Ihnen, professionelle animierte Videos schnell und effektiv zu produzieren.

Wie unterstützt HeyGen über das Marketing hinaus die Kommunikationsbedürfnisse im Gesundheitswesen?

HeyGen ist eine vielseitige Plattform, die sich perfekt für die Erstellung verschiedener Schulungsvideos im Gesundheitswesen, Bildungsinhalte und interne Kommunikation eignet. Unsere KI-generierten Videos bieten eine effektive Möglichkeit, digitales Storytelling zu liefern, das alles von der Mitgliederaufnahme bis zur Personalentwicklung im Gesundheitssektor unterstützt.

