Erstellen Sie ein überzeugendes, 45-sekündiges personalisiertes Workout-Video, in dem ein AI-Avatar spezifische Übungen demonstriert, die auf die Ziele eines einzelnen Fitnessstudiomitglieds zugeschnitten sind. Dieses Video sollte einen professionellen und ermutigenden visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine klare, motivierende Stimme, die den Benutzer durch seine Routine führt. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um präzise Anweisungen und ein individuelles Gefühl zu gewährleisten, das Mitglieder mit ihren eigenen einzigartigen Trainingserfahrungen stärkt.

Video Generieren