Für Manager im Bereich Lernen & Entwicklung der Regierung wird ein 45-sekündiges Video benötigt, um zu zeigen, wie der Avatar-Training-Generator von HeyGen das Onboarding von Mitarbeitern revolutioniert. Dieses Video sollte einen eleganten, professionellen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, klaren Stimme haben und die einfache Erstellung von ansprechenden Schulungsmodulen mit lebensechten KI-Avataren direkt auf der Plattform hervorheben.

