Erstellen Sie mühelos fesselnde Zielsetzungs-Videos mit realistischen KI-Avataren, um die Teamproduktivität zu steigern und Erfolg zu inspirieren.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für Einzelpersonen oder Personalentwicklungscoaches konzipiert ist und einen freundlichen KI-Avatar zeigt, der Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Festlegung und Erreichung persönlicher Meilensteine gibt. Der visuelle Stil sollte sauber und inspirierend sein, mit einer ruhigen, ermutigenden Stimme, die HeyGens realistische KI-Avatare nutzt, um personalisierte, menschenähnliche Inhalte zu erstellen, die tief bei den Zuschauern ankommen und ihnen helfen, wirkungsvolle Zielsetzungs-Videos zu gestalten.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Teamleiter und HR-Teams richtet und zeigt, wie man die Teamproduktivität durch die Ausrichtung auf SMART-Ziele steigern kann. Die visuelle Ästhetik sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Grafiken und mitreißender Hintergrundmusik, während ein KI-Avatar die Botschaft in einem professionellen, aber ansprechenden Ton vermittelt und HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzt, um die Erstellung überzeugender Zielsetzungs-Videos zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo für Marketingfachleute und Content-Ersteller, das Neugier auf neue Produktziele weckt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten und fetten Textüberlagerungen, begleitet von einer enthusiastischen Stimme, die Dringlichkeit vermittelt, alles mühelos erstellt mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ideen in fesselnde interaktive Videos zu verwandeln, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 40-sekündiges Schulungsvideo für Unternehmensausbilder und Pädagogen, das sich auf praktische Strategien zur Implementierung von Wachstumsdenken-Strategien innerhalb eines Teams konzentriert. Das Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit leicht verständlichen Diagrammen annehmen, mit einem ruhigen, autoritativen KI-Avatar, dessen Botschaft durch automatisch generierte Untertitel verstärkt wird, um eine effektive Inhaltserstellung für Schulung und Entwicklung zu ermöglichen und die Umsetzung komplexer Ziele für alle zugänglich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So verwenden Sie den Avatar-Zielsetzungs-Videoersteller

Erstellen Sie mühelos professionelle und fesselnde Zielsetzungs-Videos mit KI-Avataren und leistungsstarken Anpassungstools, um Maßnahmen zu inspirieren und Ziele zu erreichen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Zielsetzungs-Skript in den Texteditor einfügen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre schriftlichen Inhalte genau in eine dynamische Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare, die als Ihr Präsentator dienen. Personalisieren Sie Ihre Botschaft weiter, indem Sie einen Avatar auswählen, der Ihre Ziele mit ansprechenden Ausdrücken und Bewegungen am besten vermittelt.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente hinzufügen und Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Firmenlogos und spezifischer Farbpaletten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zielsetzungs-Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr professionelles Zielsetzungs-Video fertig ist, wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis für eine optimale Ansicht und exportieren Sie es in hoher Auflösung. Teilen Sie Ihre überzeugenden Inhalte auf allen Plattformen, um Ihr Publikum zu motivieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungsinhalte skalieren

Produzieren Sie effizient mehr Zielsetzungskurse und Bildungsinhalte und erreichen Sie ein breiteres Publikum weltweit mit KI-Videoersteller.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Zielsetzungs-Videos helfen?

HeyGens KI-Videoersteller ermöglicht es Ihnen, professionelle Zielsetzungs-Videos mit realistischen KI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Gestalten Sie mühelos überzeugende Videoinhalte und erwecken Sie Ihre Vision zum Leben.

Kann ich die KI-Avatare und Videoinhalte für meine Marke personalisieren?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungs- und Personalisierungsoptionen für Ihre KI-Avatare und Videoinhalte. Sie können markenspezifische Szenen nutzen, Branding-Elemente steuern und personalisierte, menschenähnliche Inhalte erstellen, die perfekt zu Ihrer Markenidentität passen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Optimierung der Inhaltserstellung?

HeyGen bietet Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie kurze KI-Videos direkt aus einem Skript erstellen können. Mit verschiedenen Vorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek können Sie die Inhaltserstellung effizient skalieren und fesselnde interaktive Videos produzieren.

Unterstützt HeyGen realistische KI-Avatare mit natürlichen Bewegungen?

Absolut. HeyGen bietet hyperrealistische KI-Avatare mit realistischen Bewegungen und Ausdrücken, die sicherstellen, dass Ihre Videoinhalte ansprechend und professionell sind. Unsere fortschrittliche Technologie lässt Videos mit KI-Avataren menschlich und authentisch wirken.

