Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Finanzanalysten vor. Die Zielgruppe sind Hochschulabsolventen, die in den Bankensektor eintreten. Visuell sollte das Video einen professionellen AI-Avatar in einem eleganten Anzug zeigen, der vor einem sauberen, modernen virtuellen Bürohintergrund steht, möglicherweise mit subtil animierten Diagrammen in der Ecke. Der Ton sollte eine ruhige, selbstbewusste Stimme sein, die komplexe Finanzvorschriften auf verständliche Weise erklärt und sich auf die Kernkonzepte von "Unternehmensschulungsvideos" konzentriert. HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion kann Compliance-Dokumente mühelos in ansprechende "Onboarding-Videos" für Finanzdienstleistungen verwandeln.

