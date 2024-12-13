1

Step 1

Erstellen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript

Wählen oder passen Sie einen professionellen AI-Avatar an, der auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten ist. Geben Sie Ihr Schulungsskript ein, und der AI-Avatar-Generator von HeyGen bereitet es für die Videoproduktion vor und stellt sicher, dass die Sprache für Ihr betriebliches Training produktgenau ist.