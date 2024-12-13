Stellen Sie sich ein 45-sekündiges dynamisches Werbevideo vor, das speziell für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter entwickelt wurde und den nahtlosen Prozess der Erstellung ansprechender Videoinhalte zeigt. Der visuelle Stil sollte hell, modern und energiegeladen sein, mit eleganten UI-Elementen und vielfältigen benutzerdefinierten Avataren in Aktion, ergänzt durch einen mitreißenden, inspirierenden Hintergrundtrack und eine freundliche, klare Stimme. Heben Sie hervor, wie der AI-Avatar-Generator von HeyGen die Videoerstellung vereinfacht und die Kraft von Text-zu-Video vom Skript betont, um Ideen sofort zum Leben zu erwecken.

Video Generieren