Entdecken Sie die transformative Kraft von benutzerdefinierten AI-Avataren in diesem dynamischen 30-Sekunden-Video, das speziell für kreative Profis entwickelt wurde, die ihre Markenpräsenz steigern möchten. Mit einem mitreißenden Soundtrack und einer professionellen Stimme führt dieses Video die Zuschauer durch die Erstellung einzigartiger digitaler Personas mit der AI-Avatare-Funktion von HeyGen und erweckt sie nahtlos mit Text-zu-Video aus dem Skript zum Leben.

Video Generieren