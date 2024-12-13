Erstellen Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie ein "Avatar-FAQ-Videoersteller" komplexe Produktmerkmale und häufige Fragen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit dynamischen Textanimationen, ergänzt durch eine freundliche, informative Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre geschriebenen FAQs nahtlos in ansprechende gesprochene Inhalte zu verwandeln, die von einem AI-Avatar präsentiert werden.

Video Generieren