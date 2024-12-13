Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebendiges Erklärvideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie man schnell ein neues Produkt auf den Markt bringt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch ein fröhliches, professionelles Voiceover, das von HeyGen generiert wird. Dieses Video nutzt effektiv die AI-Avatare von HeyGen, um wichtige Informationen zu präsentieren und komplexe Marketingkonzepte für die Zielgruppe verständlich und ansprechend zu machen.

