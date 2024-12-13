Avatar Erklärvideo-Macher: Erstellen Sie ansprechende AI-Videos

Erstellen Sie beeindruckende Erklärvideos mit realistischen AI-Avataren und lassen Sie Ihre Botschaft sofort resonieren.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, lebendiges Erklärvideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie man schnell ein neues Produkt auf den Markt bringt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch ein fröhliches, professionelles Voiceover, das von HeyGen generiert wird. Dieses Video nutzt effektiv die AI-Avatare von HeyGen, um wichtige Informationen zu präsentieren und komplexe Marketingkonzepte für die Zielgruppe verständlich und ansprechend zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Tutorial, das die nahtlose Benutzeroberfläche eines AI-Videogenerators für Technikbegeisterte und Softwareentwickler demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen, während eine deutliche, artikulierte Erzählung die Zuschauer führt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um das Voiceover automatisch zu generieren und präzise Untertitel hinzuzufügen, damit jedes technische Detail effektiv kommuniziert wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Video für Content-Ersteller und Pädagogen, das die Kraft der Anpassung in der Videoproduktion hervorhebt. Verwenden Sie einen warmen, freundlichen visuellen Stil mit personalisierten Elementen, gepaart mit einem konversationellen Voiceover. Dieses Video zeigt, wie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und flexible Vorlagen & Szenen es den Nutzern ermöglichen, wirklich einzigartige Inhalte zu erstellen, die auf ihre spezifischen Marken- oder Bildungsbedürfnisse zugeschnitten sind, und die Vielseitigkeit eines AI-Avatar-Generators demonstriert.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sich auf die Unternehmenskultur und wesentliche erste Schritte konzentriert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einem selbstbewussten, instruktiven Voiceover von einem AI-Avatar. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis verwenden, um ein konsistentes, hochwertiges Seherlebnis für einen ansprechenden ersten Eindruck in ihren Schulungsvideos zu bieten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar Erklärvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit AI-Avataren, indem Sie Ihren Text in ansprechende, studioqualitätige Inhalte für jeden Zweck verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre Botschaft in Text zu verfassen. Unsere Plattform nutzt die "AI-Videogenerator"-Technologie, um Ihr Skript in eine ansprechende visuelle Geschichte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren. Passen Sie ihr Aussehen und ihre Stimme an, um perfekt zum Ton und Stil Ihres Erklärvideos zu passen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Szene an
Verbessern Sie Ihr Video mit passenden Hintergründen, Requisiten und Animationen. Nutzen Sie unsere "Vorlagen & Szenen", um schnell die Bühne für Ihre Botschaft zu bereiten und ein professionelles Aussehen und Gefühl zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, rendern und laden Sie Ihre neuen "Erklärvideos" in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter. Teilen Sie Ihr hochwertiges Video auf all Ihren Plattformen, um Ihre Botschaft effektiv zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bildungsinhalte und Kurse entwickeln

Verwandeln Sie komplexe Informationen mühelos in klare, ansprechende Erklärvideos, beschleunigen Sie die Kursentwicklung und erreichen Sie weltweit diverse Lernende mit AI-Avataren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Erklärvideos?

HeyGens AI-Videogenerator und umfangreiche Videovorlagen ermöglichen es Nutzern, schnell Erklärvideos in Studioqualität zu produzieren. Mit anpassbaren AI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen war es noch nie einfacher, ansprechende Inhalte zu erstellen.

Kann ich die AI-Avatare in meinen Videos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare. Dies ermöglicht es Nutzern, einzigartige Charaktere zu erstellen, die perfekt zu ihrer Marke und Botschaft passen und die Wirkung von Marketing- und Onboarding-Videos verstärken.

Welche Arten von Videos kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger AI-Videogenerator, ideal für die Produktion einer breiten Palette von Inhalten. Dazu gehören Schulungsvideos, dynamische Marketingkampagnen, umfassende Onboarding-Leitfäden und ansprechende Erklärvideos, alle mit realistischen AI-Avataren.

Unterstützt HeyGen die Videoproduktion in mehreren Sprachen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Text-zu-Video-Konvertierung in über 100 Sprachen. Dies ermöglicht es Ihnen, mühelos Voiceovers und Untertitel zu generieren, sodass Ihre AI-gestützten Videoinhalte ein breites, globales Publikum erreichen.

