Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, lebendiges Erklärvideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie einfach sie professionellen Inhalt erstellen können. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit realistischen KI-Avataren, die Produktmerkmale demonstrieren, ergänzt durch eine selbstbewusste, ansprechende KI-Stimme, während die leistungsstarke KI-Avataren-Funktion von HeyGen genutzt wird, um ihre Botschaft zum Leben zu erwecken.

Video Generieren