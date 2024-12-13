Steigern Sie das Training mit einem Avatar Enterprise Training Maker

Verwandeln Sie die Mitarbeiterqualifizierung mit dynamischem, avatarbasiertem Training, mühelos erstellt durch HeyGen's AI-Avatare für personalisierte Videonachrichten.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das sich an HR-Manager und L&D-Profis richtet und zeigt, wie Ihr Avatar Enterprise Training Maker die Einarbeitung von Mitarbeitern revolutioniert. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit dynamischen On-Screen-Grafiken, die die Vorteile hervorheben, ergänzt durch eine freundliche, aber autoritative Stimme. Demonstrieren Sie die einfache Nutzung von HeyGen's AI-Avataren und Text-to-Video, um schnell ansprechende und konsistente Schulungsinhalte zu erstellen.

Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Video für Abteilungsleiter und Unternehmensausbilder, das zeigt, wie Ihr AI Training Video Generator die Mitarbeiterqualifizierung mit personalisierten Inhalten stärkt. Verwenden Sie einen modernen und eleganten visuellen Stil, der die lebendigen Anpassungsoptionen für anpassbare Avatare innerhalb von HeyGen's Vorlagen & Szenen hervorhebt, begleitet von einer energetischen und ermutigenden professionellen Stimme. Zeigen Sie die Auswirkungen maßgeschneiderter Lernerfahrungen.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an Vertriebsteams und Kundenbetreuer richtet und die Kraft eines Video-Agenten demonstriert, personalisierte Videonachrichten für ein verbessertes AI-gestütztes Video-Engagement zu erstellen. Der visuelle Stil sollte freundlich und gesprächig sein, eine persönliche Note nachahmen, verstärkt durch HeyGen's effiziente Voiceover-Generierung, um warme und klare Audioinhalte zu liefern. Heben Sie hervor, wie einfach maßgeschneiderte Kommunikation in großem Maßstab eingesetzt werden kann.
Produzieren Sie ein informatives 2-minütiges Video für Lerntechnologen und Innovationsleiter, das die Zukunft des erfahrungsbasierten Lernens durch avatarbasiertes Training mit generativer AI erkundet. Der visuelle Stil sollte futuristisch und anspruchsvoll sein, mit subtilen Animationen, um komplexe Konzepte zu vermitteln, während die Zugänglichkeit mit HeyGen's Untertiteln und einer ruhigen, visionären Audioausgabe, die über Text-to-Video aus dem Skript generiert wird, sichergestellt wird. Diese Aufforderung sollte zum Nachdenken über fortschrittliche Schulungsmethoden anregen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen effizientes und skalierbares avatarbasiertes Training. Erstellen Sie mühelos professionelle, personalisierte Videonachrichten für die Qualifizierung und Einarbeitung von Mitarbeitern.

Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Entwickeln Sie Ihre Inhalte und nutzen Sie HeyGen's Text-to-Video aus dem Skript-Funktion, um es in ansprechendes Videomaterial für Ihren AI Training Video Generator zu verwandeln.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von HeyGen's AI-Avataren, die als Ihr Präsentator fungieren, um ein konsistentes und nachvollziehbares Gesicht für alle Ihre Schulungsinitiativen zu gewährleisten.
Wenden Sie Markenelemente an
Passen Sie Ihre Videos mit dem Logo, den Farben und den Schriftarten Ihres Unternehmens an, indem Sie HeyGen's Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr AI-gestütztes Video-Engagement zu verbessern.
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren und laden Sie Ihre hochwertigen Schulungsinhalte herunter, indem Sie HeyGen's Größenanpassung im Seitenverhältnis und Exportoptionen für eine nahtlose Bereitstellung während der Mitarbeitereinarbeitung nutzen.

Vereinfachen Sie komplexe Unternehmenskonzepte in leicht verständliche Videoinhalte, um ein besseres Verständnis und eine schnellere Fähigkeitenaneignung für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.

HeyGen verwendet fortschrittliche generative AI, um Text in dynamische Videos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare enthalten. Diese AI-gestützte Video-Engagement-Plattform vereinfacht die Erstellung professioneller Inhalte und macht komplexe Produktionen zugänglich.

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochgradig anpassbare AI-Avatare zu erstellen, die perfekt für einen AI Training Video Generator geeignet sind. Diese Fähigkeit unterstützt effektives avatarbasiertes Training und vereinfacht die Qualifizierungs- und Einarbeitungsprozesse der Mitarbeiter.

HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Erstellung personalisierter Videonachrichten, indem es Nutzern ermöglicht, Video-Skripte zu generieren und zu personalisieren. Dies stellt sicher, dass jede Nachricht speziell auf das beabsichtigte Publikum abgestimmt ist.

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um die Markenkonsistenz zu wahren. Nutzer können auch Größenanpassungen im Seitenverhältnis und verschiedene Exportoptionen nutzen, um diverse Plattformen zu bedienen, zusammen mit automatischen Untertiteln.

