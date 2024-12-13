Avatar-Unternehmensschulungsgenerator: Skalieren Sie Ihr L&D

Entwickeln Sie mühelos wirkungsvolle eLearning-Inhalte. Nutzen Sie lebensechte AI-Avatare, um ansprechende, skalierbare Schulungen für Ihr gesamtes Unternehmen zu erstellen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie L&D-Teams die Unternehmensschulung revolutionieren können, indem sie benutzerdefinierte AI-Avatare generieren. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit fließenden Übergängen zwischen den Avatar-Anpassungsbildschirmen und einer klaren, selbstbewussten Stimme. Heben Sie die Fähigkeit von HeyGen's AI-Avataren hervor und wie einfach es ist, ein Skript in ein dynamisches Video mit Text-zu-Video aus einem Skript zu verwandeln, um personalisierte und konsistente Onboarding-Erfahrungen zu ermöglichen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Trainer richtet und die Kraft zeigt, ein einzelnes Bild in ein vollständiges Video für schnelle Inhaltsaktualisierungen zu verwandeln. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und schnelllebig sein, begleitet von einem peppigen Soundtrack und einer prägnanten Stimme. Betonen Sie die Nutzung von HeyGen's vielfältigen Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell ansprechende Schulungsvideo-Vorlagen ohne umfangreiche Produktionszeit zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für globale Unternehmen und eLearning-Entwickler, das zeigt, wie man einen AI-Kursgenerator erstellt, der Sprachbarrieren überwindet. Die visuelle Präsentation sollte modern und sauber sein, mit einem AI-Avatar, der nahtlos in mehreren Sprachen spricht, begleitet von entsprechenden Untertiteln. Zeigen Sie die Sprachgenerierung von HeyGen und wie einfach es ist, ein globales Publikum mit vielfältigen und inklusiven Schulungsinhalten zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kreatives 45-Sekunden-Video, das sich an Marketingteams und Content-Ersteller richtet und die künstlerische Freiheit hervorhebt, Avatare für dynamische Videoinhalte zu entwerfen, zu bearbeiten und zu animieren. Der visuelle Stil sollte illustrativ und ansprechend sein, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme. Veranschaulichen Sie die leistungsstarke AI-Avatare-Funktion von HeyGen und betonen Sie, wie der AI-Videogenerator das einfache Ändern des Seitenverhältnisses und den Export für verschiedene Plattformen ermöglicht, um endlose kreative Möglichkeiten zu schaffen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Avatar-Unternehmensschulungsgenerator funktioniert

Ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams, schnell hochwertige, maßgeschneiderte Schulungsvideos mit AI-Avataren und intelligenter Automatisierung zu produzieren. Optimieren Sie Ihr Unternehmens-eLearning.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter AI-Avatare oder erstellen Sie benutzerdefinierte AI-Avatare, die Ihre Marke und Schulungsbedürfnisse perfekt repräsentieren.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Schulungsinhalte hinzu
Geben Sie Ihr Schulungsskript ein, und unsere fortschrittliche Text-zu-Sprache-Technologie generiert automatisch natürlich klingende Sprachaufnahmen für Ihren gewählten AI-Avatar.
3
Step 3
Anpassen mit Branding & Vorlagen
Verbessern Sie Ihr Video mit vorgefertigten Vorlagen, fügen Sie das Branding Ihres Unternehmens hinzu und integrieren Sie relevante Medien, um ansprechende und konsistente Schulungsmaterialien zu erstellen.
4
Step 4
Generieren & Verteilen Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr endgültiges Schulungsvideo in verschiedenen Formaten, bereit zur sofortigen Nutzung, oder integrieren Sie es nahtlos in Ihr bestehendes Learning Management System (LMS) für eine einfache Bereitstellung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachte Bildung komplexer Themen

Vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie die Bildung mit AI-Avataren, um komplexe Informationen für alle Lernenden zugänglich und ansprechend zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, benutzerdefinierte AI-Avatare für meine Inhalte zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihre eigenen benutzerdefinierten AI-Avatare zu erstellen und diese mit fortschrittlichen Funktionen zu entwerfen, zu bearbeiten und zu animieren. Sie können einzigartige digitale Persönlichkeiten kreieren, um Ihre Videos zu verbessern und Markenkonsistenz in all Ihren kreativen Projekten sicherzustellen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videogenerator für vielfältige Anwendungen?

HeyGen fungiert als All-in-One AI-Videogenerator, der es Ihnen ermöglicht, Skripte in ansprechende Videos mit lebensechten AI-Avataren zu verwandeln. Sein robuster Editor und umfangreiche Vorlagen vereinfachen die Videoproduktion für Marketing, eLearning und andere Anwendungen, wodurch professioneller Inhalt zugänglich wird.

Können HeyGen's AI-Avatare die Erstellung mehrsprachiger Inhalte unterstützen?

Ja, HeyGen's AI-Avatare sind mit mehrsprachiger Unterstützung ausgestattet, sodass Sie Sprachaufnahmen und Untertitel in verschiedenen Sprachen generieren können. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, mühelos ein globales Publikum mit lokalisierten und professionellen Videoinhalten zu erreichen.

Unterstützen die Funktionen von HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos für Unternehmen?

Absolut, HeyGen bietet einen leistungsstarken AI-Avatar-Unternehmensschulungsgenerator, der Videoproduktionstools und Vorlagen speziell für L&D-Teams bereitstellt. Sie können problemlos Online-Kurse und interaktive eLearning-Inhalte erstellen, die in Ihr bestehendes LMS integriert werden können.

