Avatar-Mitarbeiteranerkennungs-Ersteller: Steigern Sie die Moral mühelos

Erhöhen Sie den Teamgeist und das Engagement; nutzen Sie unsere AI-Avatare, um personalisierte Anerkennungsvideos zu erstellen, die wirklich herausstechen.

Stellen Sie sich vor, Sie feiern die harte Arbeit Ihres Teams mit einem lebendigen, 30-sekündigen personalisierten Anerkennungsvideo für Mitarbeiter, das speziell für HR-Manager und Teamleiter entwickelt wurde. Dieses aufmunternde und professionelle Stück, mit einem fröhlichen Soundtrack, nutzt die AI-Avatare von HeyGen, um herzliche Botschaften zu übermitteln, die mit der Sprachsynthese leicht generiert werden können, sodass sich jedes Teammitglied wertgeschätzt fühlt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein modernes und ansprechendes 45-sekündiges Video, ideal für Kleinunternehmer und HR-Abteilungen in Startups, das individuelle Erfolge mühelos hervorhebt. Diese saubere visuelle und freundliche Audio-Produktion nutzt HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, kombiniert mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um schnell personalisierte Inhalte zu erstellen, die bei den Empfängern tiefen Anklang finden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Unternehmenskommunikationsstück für HR- und Kommunikationsspezialisten großer Unternehmen, das darauf abzielt, die Mitarbeiterstimmung in der gesamten Organisation zu steigern. Mit dynamischen visuellen Effekten und einem aufmunternden Hintergrundsoundtrack zeigt dieses Video die AI-Avatare von HeyGen, die wirkungsvolle Botschaften übermitteln, bereichert durch Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung, um ein wirklich professionelles 'Avatar-Mitarbeiteranerkennungs-Erlebnis' zu schaffen, das Engagement fördert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein fesselndes 30-sekündiges Anerkennungsvideo mit einem energetischen und lebendigen visuellen Stil, begleitet von einem positiven Voiceover, das sich an Projektmanager und Teamleiter richtet, die das Mitarbeiterengagement fördern möchten. Diese anpassbaren Inhalte nutzen effektiv die Untertitel/Beschriftungen von HeyGen, um Barrierefreiheit zu gewährleisten, und nutzen die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für schnelle und wirkungsvolle personalisierte Botschaften.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Mitarbeiteranerkennungs-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle und personalisierte Anerkennungsvideos für Mitarbeiter mit AI-gestützten Tools, um die Teammoral und das Engagement zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Anerkennung entwickelt wurden. Wählen Sie dann einen realistischen AI-Avatar, um Ihre Botschaft visuell zu repräsentieren und eine ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihre Anerkennungsbotschaft
Verfassen Sie Ihre herzliche Anerkennungsbotschaft und geben Sie sie in den Texteditor ein. Unsere fortschrittliche AI wandelt Ihren Text automatisch in natürlich klingende Sprache für Ihren gewählten Avatar um, bereit für Ihre Anerkennungsvideos.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Videoinhalte an
Bereichern Sie Ihr Video mit Branding-Elementen wie Logos und benutzerdefinierten Farben und fügen Sie Hintergrundmusik oder Stock-Medien hinzu, um die personalisierten Videoinhalte wirklich einzigartig zu machen. Nutzen Sie intuitive Steuerungen für volle Anpassung.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Erfolge
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie diese ansprechenden Anerkennungsvideos über Ihre internen Kommunikationskanäle, um die Mitarbeiterstimmung und das Engagement effektiv zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell personalisierte Anerkennungsvideos erstellen

.

Erstellen Sie schnell personalisierte Anerkennungsvideos für Mitarbeiter, um Zeit und Ressourcen für HR-Teams zu sparen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, personalisierte Anerkennungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos personalisierte Anerkennungsvideos für Mitarbeiter mit AI-Avataren zu erstellen. Nutzen Sie unsere intuitive Plattform, um Text in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln, sodass jede Botschaft besonders wirkt und die Mitarbeiterstimmung hebt.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Videovorlagen von HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Videovorlagen, sodass Sie Inhalte mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke anpassen können. Unser Drag-and-Drop-Video-Editor macht es einfach, Ihre eigenen Medien zu integrieren oder aus unserer Bibliothek auszuwählen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmenskommunikation einzigartig ist.

Können die AI-gestützten Tools von HeyGen die Videoproduktion für HR-Profis vereinfachen?

Ja, die AI-gestützten Tools von HeyGen vereinfachen die Videoproduktion für HR-Profis erheblich. Mit Text-zu-Video-Funktionen und Sprachsynthese können Sie schnell ansprechende Inhalte für Onboarding, Schulungen oder interne Kommunikation mit unserem Online-Video-Editor erstellen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger und ansprechender digitaler Personas?

HeyGen nutzt generative AI, um vielfältige digitale Personas und Avatare zu erstellen, die in mehreren Sprachen mit realistischen Stimmen sprechen können. Dies ermöglicht überzeugende, mehrsprachige Inhalte, um das Mitarbeiterengagement in einer globalen Belegschaft zu steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo