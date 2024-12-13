Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges "Virtuelles AI Onboarding-Video" für neue Mitarbeiter, das einen freundlichen und professionellen visuellen Stil mit einer klaren, einladenden Stimme verwendet. Dieses Video wird wesentliche Punkte der Unternehmenskultur vorstellen und dabei HeyGens realistische AI-Avatare nutzen, um neue Teammitglieder auf ihrer ersten Reise zu begleiten und mit Hilfe der Voiceover-Generierung kristallklare Erklärungen zu liefern.

