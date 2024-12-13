Avatar-Mitarbeiterhandbuch-Maker: AI-gestützte HR-Videos

Vereinfachen Sie Richtlinienaktualisierungen und steigern Sie das Engagement mit dynamischen Video-Handbüchern, unterstützt durch fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein fesselndes 60-sekündiges "Virtuelles AI Onboarding-Video" für neue Mitarbeiter, das einen freundlichen und professionellen visuellen Stil mit einer klaren, einladenden Stimme verwendet. Dieses Video wird wesentliche Punkte der Unternehmenskultur vorstellen und dabei HeyGens realistische AI-Avatare nutzen, um neue Teammitglieder auf ihrer ersten Reise zu begleiten und mit Hilfe der Voiceover-Generierung kristallklare Erklärungen zu liefern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein informatives 45-sekündiges Video für bestehende Mitarbeiter vor, das kürzlich erfolgte "Richtlinienänderungen" mit einem ansprechenden und prägnanten visuellen Stil ankündigt. Dieser "Mitarbeiterhandbuch-Update-Video-Maker" sorgt dafür, dass wichtige Informationen effektiv über HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verbreitet werden, unterstützt durch automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Profis und Geschäftsinhaber richtet und die Leistungsfähigkeit eines "Avatar-Mitarbeiterhandbuch-Makers" zur Optimierung von Arbeitsabläufen zeigt. Verwenden Sie einen lebhaften visuellen Stil mit dynamischen Stockmedien und nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen sowie umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um zu zeigen, wie es die Erstellung eines fesselnden "AI-Videos" vereinfacht, das das Publikum begeistert.
Beispiel-Prompt 3
Wie können Sie ein 90-sekündiges "Erklärvideo" produzieren, das sich auf spezifische Abschnitte innerhalb eines "digitalen Mitarbeiterhandbuchs" konzentriert, wie z.B. Leistungen oder IT-Richtlinien, die für alle Mitarbeiter gedacht sind, um das Engagement zu erhöhen? Verwenden Sie eine lehrreiche und freundliche visuelle Ästhetik mit leicht verständlichen Grafiken, nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um komplexe Details zu artikulieren, und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte für die plattformübergreifende Verteilung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Mitarbeiterhandbuch-Maker funktioniert

Erstellen Sie ansprechende, AI-gestützte Video-Mitarbeiterhandbücher und Richtlinienaktualisierungen mühelos, indem Sie Text in dynamische visuelle Inhalte mit AI-Avataren verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Inhalte aus dem Mitarbeiterhandbuch oder den Richtlinienaktualisierungen. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus dem Skript, um Ihr geschriebenes Material in eine dynamische visuelle Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr virtueller Präsentator dienen. Dies gewährleistet einen professionellen und konsistenten Bildschirmführer für Ihr digitales Mitarbeiterhandbuch, der die Informationsvermittlung ansprechend macht.
3
Step 3
Passen Sie das Video-Design an
Wenden Sie die Branding-Elemente Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen an. Dies stellt sicher, dass Ihr Mitarbeiterhandbuch-Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Erstellen Sie Ihr AI-gestütztes Mitarbeiterhandbuch-Video. Verwenden Sie Größenanpassung & Exporte, um es für verschiedene interne Kommunikationsplattformen vorzubereiten, und vereinfachen Sie Richtlinienaktualisierungen und verbessern Sie das Engagement bei der Mitarbeiterschulung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Unternehmensrichtlinien

.

Nutzen Sie AI-Video, um komplexe HR-Richtlinien und -Verfahren zu vereinfachen, sodass sie für alle Mitarbeiter leicht verständlich und zugänglich sind.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterhandbüchern mit AI transformieren?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, ansprechende "Mitarbeiterhandbuch-AI-Videos" mit "AI-Avataren" aus Text zu erstellen. Diese "AI-gestützte" Lösung vereinfacht die Entwicklung eines modernen "digitalen Mitarbeiterhandbuchs", macht komplexe Richtlinien zugänglicher und verbessert das Engagement bei der Mitarbeiterschulung.

Kann HeyGen unseren Onboarding-Prozess und die interne Kommunikation verbessern?

Absolut. HeyGen ermöglicht die Erstellung dynamischer "Virtueller AI Onboarding-Videos" und "Erklärvideos" mit realistischen "AI-Avataren", was die "interne Kommunikation" und das Engagement neuer Mitarbeiter erheblich steigert. Dieser personalisierte Ansatz beim "Onboarding" hilft, Unternehmensrichtlinien effektiv zu vermitteln.

Wie hilft HeyGen bei Richtlinienaktualisierungen und Branding für HR-Videos?

HeyGen vereinfacht "Richtlinienaktualisierungen", indem Sie schnell neue "HR-Video-Updates" mit der Funktion "Mitarbeiterhandbuch-Update-Video-Maker" erstellen können. Mit robusten "Branding-Kontrollen" und "anpassbaren Vorlagen" spiegeln Ihre Videos stets die Identität Ihres Unternehmens wider und bewahren ein professionelles Erscheinungsbild.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Textdokumentationen in AI-Videos?

HeyGen überzeugt bei der Umwandlung von "Textdokumentationen" in fesselnde "AI-Video"-Inhalte durch seine fortschrittlichen "Text-zu-Video"- und "Voiceover-Generierungs"-Fähigkeiten. Geben Sie einfach Ihr "Skript" ein, und HeyGens AI produziert ein hochwertiges Video mit synchronisiertem Audio und visuellen Elementen, geeignet für jeden Abschnitt eines "Mitarbeiterhandbuchs".

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo