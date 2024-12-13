Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis und Kleinunternehmer, das zeigt, wie ein AI-Handbuch-Generator die Erstellung eines umfassenden Mitarbeiterhandbuchs vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der den Schritt-für-Schritt-Prozess erklärt, ergänzt durch eine klare, beruhigende Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierungskapazität erstellt wurde. Dieses Video sollte die Einfachheit und Effizienz der Erstellung wesentlicher Unternehmensdokumente vermitteln.

