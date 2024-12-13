Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld, das eine komplexe Unternehmensrichtlinie demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der eine klare, artikulierte Sprachübertragung liefert, um eine einfache Verständlichkeit für die Zielgruppe zu gewährleisten. Dieses Video wird die KI-Videoplattform effektiv für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen.

