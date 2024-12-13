Avatar E-Learning Video-Generator für fesselnde Kurse

Erstellen Sie schnell fesselnde E-Learning-Inhalte mit professionellen KI-Avataren, die Ihr Publikum begeistern.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter in einem Unternehmensumfeld, das eine komplexe Unternehmensrichtlinie demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der eine klare, artikulierte Sprachübertragung liefert, um eine einfache Verständlichkeit für die Zielgruppe zu gewährleisten. Dieses Video wird die KI-Videoplattform effektiv für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Produkterklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, die an einem neuen SaaS-Tool interessiert sind. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und modern sein, mit realistischen KI-Avataren, die die Vorteile des Produkts präsentieren, unterstützt durch eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Inhalte für ein poliertes Erscheinungsbild. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Marketingtexte schnell in eine überzeugende Erzählung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Schnelltipps-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und Ratschläge zu digitalen Marketingstrategien bietet. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnelllebig sein, ergänzt durch einen peppigen Soundtrack, der die Content-Ersteller zu Aktionen ermutigt. Die Nutzung der HeyGen-Vorlagen- und Szenenfunktion wird die Produktion dieses hilfreichen Avatar-E-Learning-Videos vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für internationale Unternehmen, das neue Compliance-Vorschriften in verschiedenen Regionen vorstellt. Der visuelle Stil sollte poliert und global zugänglich sein, mit einer professionellen Stimme und klaren Untertiteln, um ein vielfältiges Publikum anzusprechen. Diese mehrsprachige Unterstützungsfunktion, angetrieben von KI-Avataren, sorgt für ein breites Verständnis und Engagement.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Avatar E-Learning Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre E-Learning-Inhalte in fesselnde, professionell animierte Videos mit realistischen KI-Avataren und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr E-Learning-Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Schulungsinhalte in den Texteditor der Plattform eingeben. Unsere fortschrittliche KI wandelt Ihren Text automatisch in natürlich klingende Sprachübertragungen um, die für Ihr Video bereit sind. Dies nutzt die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie den idealen KI-Avatar aus unserer umfangreichen Sammlung, um Ihr Videosprecher zu sein. Diese realistischen Avatare bieten eine fesselnde Bildschirmpräsenz und synchronisieren sich automatisch perfekt mit Ihrem Skript, um die Lernretention zu verbessern.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Szenen hinzu
Passen Sie Ihr Video mit fesselnden visuellen Elementen an, indem Sie aus verschiedenen vorgefertigten Vorlagen und Szenen auswählen. Integrieren Sie unterstützende Medien aus der integrierten Bibliothek, um wichtige Lernpunkte zu verstärken und die visuelle Attraktivität Ihres E-Learning-Videos zu erhalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr E-Learning-Video
Finalisieren Sie Ihre E-Learning-Inhalte, einschließlich automatisch generierter Untertitel für maximale Zugänglichkeit und Engagement. Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die nahtlose Integration in Ihre Lernplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche und wirkungsvolle Bildungs-Videos mit KI-Avataren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für E-Learning und Unternehmen?

HeyGen ist eine fortschrittliche KI-Videoplattform, die die Inhaltserstellung, insbesondere für E-Learning und Produkterklärungen, vereinfacht. Sie ermöglicht es Benutzern, Text in Video umzuwandeln, indem realistische KI-Avatare und eine Bibliothek professioneller Vorlagen genutzt werden, was die Produktionszeit und -komplexität erheblich reduziert.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte oder realistische KI-Avatare erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung hochrealistischer KI-Avatare, die als Ihr Videosprecher fungieren. Sie können sogar einen benutzerdefinierten Avatar von sich selbst erstellen, um Ihrem Inhalt eine persönliche und professionelle Note zu verleihen.

Unterstützt HeyGen die mehrsprachige Videoproduktion und Übersetzungen?

Absolut. HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung und KI-gestützte Übersetzungen, die es Ihnen ermöglichen, ein globales Publikum zu erreichen. Sie können Sprachübertragungen generieren und die Lippen-Synchronisation für verschiedene Sprachversionen Ihrer Videos sicherstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für professionelle Videobearbeitung und Branding?

HeyGen bietet eine Reihe von Funktionen für die professionelle Videobearbeitung, einschließlich anpassbarer Vorlagen und umfangreicher Branding-Kontrollen. Sie können Ihr Logo einfügen, Farben anpassen und eine reichhaltige Medienbibliothek nutzen, um polierte Produkterklärungen und andere Geschäftskommunikationen zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo