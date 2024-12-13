Avatar-Kundendienst-Ersteller: AI für überlegenen Support

Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um personalisierten Kundenservice zu bieten, das Engagement zu verbessern und das Benutzererlebnis mit konversationeller AI zu optimieren.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie sie einfach zu einem Avatar-Kundendienst-Ersteller werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und professionell sein, mit dynamischen On-Screen-Texten und einer freundlichen Stimme, die die Einfachheit der Erstellung eines AI-Avatars mithilfe der Text-zu-Video-Funktion demonstriert, um einfachen Text in einen ansprechenden digitalen Menschen zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Video, das sich an Kundenbetreuer und CX-Profis richtet und die Kraft des personalisierten Kundenservice durch digitale Menschen veranschaulicht. Dieses Video sollte eine einfühlsame und klare visuelle Ästhetik annehmen und verschiedene Kundenszenarien mit einer ruhigen und informativen Stimme präsentieren, wobei betont wird, wie HeyGens Vorlagen & Szenen in Kombination mit der Voiceover-Generierung dynamisches Kundenengagement ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video für Vertriebsteams und IT-Entscheidungsträger, das die Effizienz des AI-gestützten Kundensupports hervorhebt, insbesondere seine mehrsprachigen Unterstützungsmöglichkeiten. Der visuelle Stil sollte schnell und technologieorientiert sein, mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, die zeigt, wie Echtzeitantworten durch integrierte Untertitel/Captioning verbessert und für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte optimiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 50-Sekunden-Video für Marketingagenturen und Content-Ersteller, das sich auf die kreative Freiheit konzentriert, Ihren Avatar anzupassen und Videos zu erstellen, die das Benutzererlebnis verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte lebhaft und hochgradig anpassbar sein, mit schnellen Schnitten und einer energetischen Stimme, die die vielfältigen Optionen innerhalb von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und AI-Avataren zeigt, um einzigartige Markenvertreter zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Kundendienst-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie ansprechende, AI-gestützte Kundendienst-Erlebnisse mit digitalen menschlichen Avataren, um die Benutzerinteraktion und Supporteffizienz zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten AI-Avatar
Beginnen Sie damit, einen einzigartigen "benutzerdefinierten AI-Avatar" auszuwählen oder zu erstellen, um Ihre Marke visuell zu repräsentieren, indem Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare-Funktion nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Service-Skript hinzu
Geben Sie Ihren Kundendienst-Dialog ein. HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion erweckt die Worte Ihres Avatars zum Leben und ermöglicht eine reibungslose "konversationelle AI".
3
Step 3
Passen Sie Ihre Interaktion an
Verbessern Sie die Leistung Ihres Avatars mit HeyGens "Branding-Kontrollen" für ein optimiertes Erlebnis, das nahtloses "Kundenengagement" gewährleistet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren digitalen Menschen
Finalisieren und laden Sie Ihr AI-gestütztes Kundensupport-Video herunter, bereit, Kunden effektiv als "digitaler Mensch" zu engagieren, indem Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-Kundendienstlösungen vermarkten

.

Erzeugen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen mit AI-Avataren, um Ihre AI-gestützten Kundendienstangebote effizient zu bewerben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Kundenservice verbessern?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, ihren "Kundenservice" zu revolutionieren, indem sie realistische "AI-Avatare" einsetzen. Diese "AI-gestützten Kundensupport"-Agenten bieten sofortige Unterstützung, was das "Kundenengagement" und die betriebliche Effizienz erheblich verbessert.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare erstellen, die zu meiner Marke passen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, "benutzerdefinierte AI-Avatare" zu entwerfen, die Ihre Markenidentität perfekt repräsentieren. Sie können "Ihren Avatar anpassen", um als einzigartiger "digitaler Mensch"-Sprecher für "personalisierten Kundenservice" zu agieren.

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGens digitalem Menschen für den Support?

Die Nutzung eines "digitalen Menschen" von HeyGen als "virtueller Kundenservice-Assistent" bietet zahlreiche Vorteile, darunter "Echtzeitantworten" und konsistente, qualitativ hochwertige Interaktionen. Dieser Ansatz verbessert das "Benutzererlebnis" und ermöglicht skalierbaren, effizienten Support.

Wie generieren HeyGens AI-Avatare Videos für verschiedene Anwendungen?

HeyGens innovative Plattform nutzt "AI-Avatare", um einfach "Videos zu generieren" aus einfachen Textskripten für verschiedene Zwecke, einschließlich "Marketing" und Schulung. Diese Fähigkeit macht es einfach, ansprechende Inhalte zu erstellen, die über traditionelle "Kundenservice"-Interaktionen hinausgehen.

