Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für Kleinunternehmer und Marketingmanager entwickelt wurde und zeigt, wie mühelos sie ihre "Kundendienstvideos" mit HeyGen aufwerten können. Dieses helle, moderne und ermutigende Video, mit einer klaren, freundlichen Stimme, würde die Zuschauer anleiten, ihren eigenen "AI-Avatar" mit HeyGens intuitiver "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion zu erstellen, und dabei schnelle Anpassungen und professionelle Ergebnisse präsentieren.

