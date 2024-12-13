Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das für angehende Online-Kurs-Ersteller konzipiert ist und zeigt, wie mühelos es ist, ihr Wissen in ansprechende Bildungsinhalte zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack, der die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervorhebt, um schnell professionelle Videolektionen mit AI-Avataren zu erstellen.

Video Generieren