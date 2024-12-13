Avatar-Kurs-Ersteller: AI-Tools für fesselnde Lektionen

Ermöglichen Sie die Erstellung Ihrer Online-Kurse mit beeindruckenden AI-Avataren, die Lernende fesseln und personalisierte Erlebnisse bieten.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das für angehende Online-Kurs-Ersteller konzipiert ist und zeigt, wie mühelos es ist, ihr Wissen in ansprechende Bildungsinhalte zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack, der die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervorhebt, um schnell professionelle Videolektionen mit AI-Avataren zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Demonstrationsvideo, das sich an Pädagogen richtet, die das Engagement der Lernenden durch personalisierte Videos verbessern möchten. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und einladend sein, ergänzt durch eine klare, unterstützende Stimme, die zeigt, wie die Erstellung benutzerdefinierter Avatare mit HeyGens AI-Avataren dynamische virtuelle Lehrer für interaktive Kurse zum Leben erwecken kann.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Unternehmen und Vermarkter richtet, die ein globales Publikum erreichen möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und inspirierend sein und die robuste Sprachgenerierung von HeyGen demonstrieren, einschließlich der Unterstützung für mehrsprachige Voiceovers, um Inhalte effizient und effektiv zu lokalisieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für Content-Ersteller und Vermarkter, das detailliert beschreibt, wie sie ihren Workflow zur Erstellung von Videoinhalten optimieren können. Dieses Video sollte ein elegantes, professionelles visuelles Design und einen informativen, überzeugenden Audiostil aufweisen, der die Vielseitigkeit von HeyGens Vorlagen und Szenen betont, um schnell hochwertige, sprechende Kopf-Videos zusammenzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Kurs-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Online-Kurserstellung mit AI-gestützten Avataren. Erstellen Sie mühelos fesselnde Videolektionen und interaktive Inhalte, um Ihr globales Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Bibliothek lebensechter AI-Avatare oder entwerfen Sie einen benutzerdefinierten Avatar, der Ihre Marke und Kursinhalte perfekt repräsentiert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Kursinhalte hinzu
Fügen Sie Ihr Kurs-Skript ein, und unsere AI wandelt es in fesselnde Videolektionen um. Verbessern Sie die Klarheit mit natürlichen AI-Sprachübertragungen in verschiedenen Sprachen.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Verwenden Sie Vorlagen und Medien aus unserer Bibliothek, um visuelle Elemente, Hintergrundmusik und B-Roll hinzuzufügen. Generieren Sie automatisch präzise Untertitel und Bildunterschriften für die Zugänglichkeit.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihre Kursvideos, wählen Sie das bevorzugte Seitenverhältnis und exportieren Sie sie für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder Ihre bevorzugte Lernplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Kursinhalte klären

.

Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe Themen zu vereinfachen, sie leicht verständlich zu machen und die Qualität der Bildungsinhalte zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Inhaltserstellung mit AI-Avataren verbessern?

HeyGen befähigt Content-Ersteller, fesselnde AI-Videos mit realistischen AI-Avataren und virtuellen Lehrern zu produzieren. Unsere Plattform vereinfacht den Prozess von Text zu Video und ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung für verschiedene Bedürfnisse.

Unterstützt HeyGen die Entwicklung interaktiver Kurse und eLearning-Inhalte?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Erstellung von Online-Kursen und ermöglicht es Pädagogen und Kursentwicklern, fesselnde Videolektionen und interaktive Kurse zu entwickeln. Sie können auch personalisierte Videos erstellen, um das Engagement der Lernenden effektiv zu steigern.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare erstellen, die meine Marke oder mich selbst repräsentieren?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Avatare, sodass Sie einen einzigartigen virtuellen Sprecher oder einen digitalen Zwilling erstellen können, der perfekt zu Ihrer Markenidentität passt. Diese Fähigkeit macht HeyGen zu einem leistungsstarken Avatar-Kurs-Ersteller.

Wie hilft HeyGen dabei, ein globales Publikum mit Videoinhalten zu erreichen?

HeyGen hilft Ihnen, ein globales Publikum zu erreichen, indem es robuste AI-Sprachübertragungen und Unterstützung für mehrsprachige Voiceovers bietet. Sie können problemlos Videos in verschiedenen Sprachen erstellen und automatisch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo