Avatar-Kursgenerator: Erstellen Sie ansprechende Online-Kurse

Erstellen Sie professionelle Online-Kurse schneller mit AI-Avataren. Verwandeln Sie Ihre Inhalte in überzeugende Videolektionen, die Lernende fesseln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für angehende Pädagogen und E-Learning-Unternehmer, das zeigt, wie der AI Avatar Generator die Erstellung von Online-Kursen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und inspirierend sein, mit aufmunternder Hintergrundmusik, während eine klare AI-Stimme die einfache Erstellung von ansprechendem Inhalt erklärt. Heben Sie den nahtlosen Prozess hervor, wie Skripte mithilfe von HeyGens AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen in dynamische Videos verwandelt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, wirkungsvolles Marketingvideo für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators für die schnelle Inhaltserstellung demonstriert. Verwenden Sie einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit lebendigen Farben und energetischer Musik. Dieser Vorschlag sollte betonen, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen in Kombination mit intuitiver Sprachgenerierung die Online-Präsenz einer Marke schnell verbessern können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video für unabhängige Content-Ersteller, Influencer und YouTuber, die ihre digitale Präsenz mit einem benutzerdefinierten AI-Avatar personalisieren möchten. Der visuelle Stil sollte sehr kreativ und anpassbar sein, mit einer freundlichen, authentischen AI-Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung reichhaltiges visuelles Storytelling ermöglicht und wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Export sicherstellen, dass der Inhalt auf jeder Plattform gut aussieht.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 40-sekündiges professionelles Spotlight-Video für Unternehmensschulungen und Instruktionsdesigner, das die Effizienz eines Avatar-Kursgeneratoren bei der Entwicklung konsistenter Schulungsmodule hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte elegant und professionell sein, mit minimalistischem Design und einer autoritativen AI-Stimme. Zeigen Sie, wie digitale Präsentatoren, die von HeyGens AI-Avataren unterstützt werden, eine ansprechende Präsentation bieten, ergänzt durch automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Avatar-Kurserstellung funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Kursmaterialien in ansprechende, professionelle Videolektionen mit AI-gestützten Avataren und intuitiven Werkzeugen, die Ihren Online-Kurserstellungsprozess vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen oder generieren Sie einen digitalen Präsentator, der Ihren Kurs repräsentiert. HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Lektionen mit einer professionellen und konsistenten Bildschirmpräsenz zum Leben und fungieren als Ihr AI Avatar Generator.
2
Step 2
Entwickeln Sie Ihre Kursinhalte
Geben Sie Ihr Kursskript oder die wichtigsten Informationen ein. Die Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihren Text in gesprochene Dialoge zu verwandeln und die Erstellung von Online-Kursen zu vereinfachen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Verbessern Sie Ihre Videolektionen mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen. Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, Hintergründe und Branding-Elemente, um sich mit der Identität Ihres Kurses zu identifizieren, indem Sie die verfügbaren Vorlagen nutzen.
4
Step 4
Erstellen und teilen Sie Ihren Kurs
Produzieren Sie Ihren hochwertigen Videokurs. Nutzen Sie die Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen vorzubereiten und die Leistungsfähigkeit des AI-Videogenerators zu nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen verständlich machen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche und ansprechende Videolektionen, um das Verständnis für diverse Lernpublika zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir bei der Erstellung von Online-Kursen mit AI helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ein "AI-Kursgenerator" zu werden, indem Sie Textskripte in professionelle "AI-Videos" verwandeln. Nutzen Sie "AI-Avatare" und "Text-zu-Video"-Technologie, um die "Erstellung von Online-Kursen" zu vereinfachen und das Lernen dynamisch und ansprechend zu gestalten.

Kann ich mit HeyGen einen benutzerdefinierten AI-Avatar für meine Videoinhalte erstellen?

Ja, HeyGens leistungsstarke "AI Avatar Generator"-Funktion ermöglicht es Ihnen, einen "benutzerdefinierten AI-Avatar" zu erstellen, der Ihre Marke oder Persönlichkeit wirklich repräsentiert. Diese personalisierten "digitalen Präsentatoren" verbessern die Markenwiedererkennung und das Engagement für "Content-Ersteller".

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente AI-Videoerstellung?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Werkzeuge für eine effiziente "AI-Videoerstellung". Von einer vielfältigen Bibliothek an "Vorlagen" bis hin zur nahtlosen "Text-zu-Video"-Konvertierung und AI-Sprachüberlagerungen können Sie schnell überzeugende Videos produzieren, sogar mit Branding-Kontrollen und Untertiteln.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung hochwertiger Marketingvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller "Marketing"-Videos durch die Nutzung fortschrittlicher "AI-Videogenerator"-Funktionen. Sie können Ihre Botschaft skripten, aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen oder einen "benutzerdefinierten AI-Avatar" erstellen und HeyGen ein poliertes Video mit AI-Sprachüberlagerungen und Untertiteln produzieren lassen.

