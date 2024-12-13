Unternehmenskultur-Video-Macher: Mitarbeiterengagement steigern

Erstellen Sie benutzerdefinierte AI-Avatare mit HeyGen, um fesselnde Unternehmensgeschichten zu erzählen, interne Kommunikation zu fördern und Ihre einzigartige Unternehmenskultur zu definieren.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Onboarding-Video für Mitarbeiter, das Ihre einzigartige Unternehmenskultur neuen Mitarbeitern und HR-Teams vorstellt. Nutzen Sie einen freundlichen, professionellen visuellen Stil mit einer einladenden Stimme, indem Sie HeyGens Fähigkeit zur Text-zu-Video-Umwandlung nutzen, um schriftliche Inhalte mühelos in eine ausgefeilte Präsentation mit einem AI-Avatar zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Employer-Branding-Video, das sich an potenzielle Bewerber richtet und den lebendigen Geist Ihrer Unternehmenskultur veranschaulicht. Verwenden Sie eine inspirierende, moderne visuelle Ästhetik mit einer mitreißenden Stimme und integrieren Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Marken-Avatare authentisch darzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikations-Update für bestehende Mitarbeiter, das wichtige Unternehmensnachrichten klar vermittelt. Verwenden Sie einen sauberen, zugänglichen visuellen Stil und eine selbstbewusste Stimme, unterstützt von HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten, die von einem benutzerdefinierten AI-Avatar übermittelt wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Video, das Ihre zentralen Unternehmenswerte für alle Mitarbeiter und externe Stakeholder feiert und Ihr Unternehmen als führenden Kulturmacher positioniert. Präsentieren Sie ein aufbauendes, authentisches visuelles Design, unterstützt von einer warmen Stimme, und verbessern Sie die Zugänglichkeit mit HeyGens Untertiteln, präsentiert von einem dynamischen virtuellen Moderator.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Unternehmenskultur-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos zur Unternehmenskultur mit benutzerdefinierten AI-Avataren, um die Geschichte und Werte Ihres Unternehmens präzise und wirkungsvoll zu teilen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Entwerfen oder Auswählen Ihres personalisierten AI-Avatars, der die einzigartige Identität Ihrer Marke perfekt repräsentiert. Dies nutzt HeyGens leistungsstarke AI-Avatare-Funktion, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Botschaft zur Unternehmenskultur hinzu
Fügen Sie Ihr vorbereitetes Skript in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert automatisch den Dialog für Ihren AI-Avatar, was die Inhaltserstellung nahtlos macht.
3
Step 3
Wenden Sie die visuelle Identität Ihrer Marke an
Integrieren Sie das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen. Dies stellt sicher, dass jedes Video Ihre konsistente digitale Identität widerspiegelt und Ihr Employer Branding verstärkt.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihre Videoinhalte
Mit Ihrem Avatar und Inhalt bereit, finalisieren Sie Ihr Video. Nutzen Sie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihre Unternehmensvideos für verschiedene Plattformen anzupassen und effektiv Ihr internes oder externes Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videoinhalte für Employer Branding und interne Kommunikation, um Ihre lebendige Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Unternehmenskultur- und Employer-Branding-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videos zur Unternehmenskultur und zum Employer Branding mit realistischen AI-Avataren und intuitiven Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies ermöglicht konsistente und ansprechende Videoinhalte, um Ihre Unternehmenswerte zu präsentieren und eine starke Unternehmenskultur zu fördern.

Was macht HeyGens benutzerdefinierte AI-Avatare ideal für konsistente Markenbotschaften?

HeyGen ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter AI-Avatare, die als virtuelle Moderatoren fungieren und eine konsistente digitale Identität über alle Ihre Videokommunikationen hinweg sicherstellen. Diese Marken-Avatare können so angepasst werden, dass sie Ihre markengerechten visuellen Darstellungen und Botschaften widerspiegeln und Ihre Produktion mühelos skalieren.

Kann HeyGen interne Kommunikations- und Mitarbeiter-Onboarding-Prozesse optimieren?

Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarkes Werkzeug für interne Kommunikation und Mitarbeiter-Onboarding, das es Ihnen ermöglicht, schnell ansprechende Schulungsmaterialien und Onboarding-Videos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Video-Agenten, um konsistente Botschaften an neue Mitarbeiter oder für unternehmensweite Updates zu übermitteln.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Videoinhalten für ein globales Publikum?

HeyGen erleichtert die Produktion mehrsprachiger Videoinhalte, indem Ihre AI-Avatare in mehreren Sprachen mit AI-Voiceover sprechen können. Diese globale Skalierbarkeit stellt sicher, dass Ihre Botschaften bei vielfältigen Zielgruppen weltweit ankommen und verschiedene Kulturen und Werte widerspiegeln.

