Unternehmenskultur-Video-Macher: Mitarbeiterengagement steigern
Erstellen Sie benutzerdefinierte AI-Avatare mit HeyGen, um fesselnde Unternehmensgeschichten zu erzählen, interne Kommunikation zu fördern und Ihre einzigartige Unternehmenskultur zu definieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Employer-Branding-Video, das sich an potenzielle Bewerber richtet und den lebendigen Geist Ihrer Unternehmenskultur veranschaulicht. Verwenden Sie eine inspirierende, moderne visuelle Ästhetik mit einer mitreißenden Stimme und integrieren Sie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Marken-Avatare authentisch darzustellen.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Kommunikations-Update für bestehende Mitarbeiter, das wichtige Unternehmensnachrichten klar vermittelt. Verwenden Sie einen sauberen, zugänglichen visuellen Stil und eine selbstbewusste Stimme, unterstützt von HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten, die von einem benutzerdefinierten AI-Avatar übermittelt wird.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Video, das Ihre zentralen Unternehmenswerte für alle Mitarbeiter und externe Stakeholder feiert und Ihr Unternehmen als führenden Kulturmacher positioniert. Präsentieren Sie ein aufbauendes, authentisches visuelles Design, unterstützt von einer warmen Stimme, und verbessern Sie die Zugänglichkeit mit HeyGens Untertiteln, präsentiert von einem dynamischen virtuellen Moderator.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote beim Training mit AI.
Verbessern Sie das Mitarbeiter-Onboarding und kontinuierliches Lernen mit dynamischen AI-Avatar-Videos, die das Training für Ihr Team ansprechender und einprägsamer machen.
Inspirieren und erheben Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos.
Übermitteln Sie überzeugende Führungsbotschaften und stärken Sie die zentralen Unternehmenswerte durch AI-gestützte Videos, die eine positive und einheitliche Unternehmenskultur fördern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Unternehmenskultur- und Employer-Branding-Videos verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Videos zur Unternehmenskultur und zum Employer Branding mit realistischen AI-Avataren und intuitiven Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Dies ermöglicht konsistente und ansprechende Videoinhalte, um Ihre Unternehmenswerte zu präsentieren und eine starke Unternehmenskultur zu fördern.
Was macht HeyGens benutzerdefinierte AI-Avatare ideal für konsistente Markenbotschaften?
HeyGen ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter AI-Avatare, die als virtuelle Moderatoren fungieren und eine konsistente digitale Identität über alle Ihre Videokommunikationen hinweg sicherstellen. Diese Marken-Avatare können so angepasst werden, dass sie Ihre markengerechten visuellen Darstellungen und Botschaften widerspiegeln und Ihre Produktion mühelos skalieren.
Kann HeyGen interne Kommunikations- und Mitarbeiter-Onboarding-Prozesse optimieren?
Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarkes Werkzeug für interne Kommunikation und Mitarbeiter-Onboarding, das es Ihnen ermöglicht, schnell ansprechende Schulungsmaterialien und Onboarding-Videos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Video-Agenten, um konsistente Botschaften an neue Mitarbeiter oder für unternehmensweite Updates zu übermitteln.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Videoinhalten für ein globales Publikum?
HeyGen erleichtert die Produktion mehrsprachiger Videoinhalte, indem Ihre AI-Avatare in mehreren Sprachen mit AI-Voiceover sprechen können. Diese globale Skalierbarkeit stellt sicher, dass Ihre Botschaften bei vielfältigen Zielgruppen weltweit ankommen und verschiedene Kulturen und Werte widerspiegeln.