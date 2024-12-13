Avatar-Unternehmenskultur-Generator für engagierte Teams

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und optimieren Sie die interne Kommunikation für HR-Teams mit leistungsstarken AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für HR-Teams, in dem ein professioneller AI-Avatar eine neue Unternehmens-Wellness-Initiative mit einem aufmunternden und klaren Audiostil erklärt, einfach generiert mit Text-zu-Video aus einem Skript, um das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, in dem ein benutzerdefinierter AI-Avatar, der eine einladende Unternehmenskultur verkörpert, die wichtigsten Werte in einem modernen und informativen visuellen Stil vorstellt, indem HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Videoproduktion effektiv genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams richtet und zeigt, wie man Zeit spart, indem man Produkt-Erklärvideos schnell erstellt; ein AI-Avatar liefert eine dynamische und überzeugende Botschaft, wobei wichtige Punkte durch Untertitel/Hinweise für eine breitere Reichweite hervorgehoben werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein 30-sekündiges kreatives Konzeptvideo für Content-Ersteller, das die vielfältigen Möglichkeiten der Avatar-Anpassung für unterschiedliche Markenbotschaften veranschaulicht, präsentiert von einem verspielten AI-Avatar, dessen Skript nahtlos in ein Video umgewandelt wird, indem Text-zu-Video aus einem Skript verwendet wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Unternehmenskultur-Generator funktioniert

Stärken Sie Ihre interne Kommunikation und das Mitarbeiterengagement mit personalisierten, lebensechten AI-Avatar-Videos, ohne dass Dreharbeiten erforderlich sind.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek oder nutzen Sie unseren "AI-Avatar-Generator", um eine digitale Persönlichkeit zu gestalten, die die einzigartige Identität Ihrer Organisation perfekt verkörpert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihren gewünschten Text ein, und unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion verwandelt Ihre schriftliche Nachricht automatisch in lebensechte gesprochene Inhalte für Ihren Avatar.
3
Step 3
Anwenden von Branding & Vorlagen
Passen Sie die Ästhetik Ihres Videos an, indem Sie professionelle "Vorlagen" anwenden und Szenenkontrollen nutzen, um Markenkonsistenz und effektive interne Kommunikation sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Finalisieren und laden Sie Ihre hochwertigen "AI-Avatar-Videos" herunter, um sie nahtlos über verschiedene interne Kommunikationskanäle zu verteilen und das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die interne Kommunikation

.

Erstellen Sie überzeugende interne Kommunikations- und Motivationsvideos mit benutzerdefinierten AI-Avataren, um eine positive Unternehmenskultur und stärkere Mitarbeiterverbindungen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, einen benutzerdefinierten AI-Avatar zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen benutzerdefinierten AI-Avatar zu entwerfen, indem es umfangreiche Anpassungsoptionen bietet, die den einzigartigen Stil Ihrer Marke widerspiegeln. So sind Ihre AI-Avatar-Videos perfekt auf Ihre kreative Vision abgestimmt, ohne dass Dreharbeiten erforderlich sind.

Was ist die Text-zu-Video aus Skript-Funktion von HeyGen?

Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion von HeyGen revolutioniert die Videoproduktion, indem sie schriftliche Inhalte mühelos in fesselnde AI-Avatar-Videos umwandelt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert sofort professionellen Videoinhalt, der ein leistungsstarkes kreatives Werkzeug darstellt.

Bietet HeyGen Vorlagen zur Unterstützung der Videoproduktion an?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren. Diese vorgefertigten Layouts vereinfachen die Erstellung hochwertiger AI-Avatar-Videos und verbessern Ihre kreative Leistung und Effizienz.

Kann HeyGen lebensechte AI-Avatare für meine Inhalte produzieren?

HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung unglaublich lebensechter AI-Avatare, die Ihre Botschaften in Ihren AI-Avatar-Videos zum Leben erwecken. Unsere fortschrittliche Technologie sorgt für eine hochrealistische Videoproduktion, die sich perfekt für eine Vielzahl kreativer Anwendungen und interner Kommunikation eignet.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo