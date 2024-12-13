Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter oder solche, die ein schnelles Update zu Richtlinien benötigen, und zeigen Sie, wie ein benutzerdefinierter KI-Avatar eine personalisierte Auffrischung zur Einhaltung von Vorschriften liefern kann. Der visuelle Stil sollte professionell und freundlich sein, mit einer klaren und prägnanten Voiceover-Generierung, die einen einladenden Ton für wesentliche Informationen sicherstellt.

