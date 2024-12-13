Erstellen Sie ein lebendiges, 60-sekündiges "Avatar-Unternehmensübersicht-Video" für potenzielle Investoren und neue Kunden, das die Vision und das Team eines Startups präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit "AI-Avataren", die Professionalität ausstrahlen, ergänzt durch eine energetische und selbstbewusste Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens leistungsstarke "AI-Avatare"-Fähigkeit, um die Geschichte des Unternehmens ohne Live-Schauspieler zum Leben zu erwecken, zusammen mit nahtloser "Voiceover-Generierung" für eine polierte Tonspur.

