Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video für Startups, die ihr Social-Media-Publikum mit einer energiegeladenen und modernen Markenpräsentation begeistern möchten. Der visuelle Stil sollte lebendig sein, mit schnellen Schnitten, begleitet von mitreißender Hintergrundmusik und einem freundlichen, aber professionellen AI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften vermittelt. Alles nahtlos erstellt mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um ansprechende Social-Media-Inhalte zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein anspruchsvolles 60-Sekunden-Video für Marketingmanager und HR-Abteilungen, ideal für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder Kundenpräsentationen. Die Ästhetik sollte geschäftlich und professionell sein, mit benutzerdefinierten AI-Avataren, die eine prägnante Erzählung mit klarer Stimme und dezenter Hintergrundmusik präsentieren, mühelos erstellt mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, um ein effektives Unternehmensübersichtsvideo zu liefern.
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-Sekunden-Unternehmensübersichtsvideo für Unternehmer und Content-Ersteller, die eine schnelle digitale Präsenz suchen, die ihren einzigartigen Wertvorschlag hervorhebt. Diese schnelle Übersicht sollte einen schnellen visuellen Stil verwenden, reich an animierten Grafiken und dynamischen Übergängen, mit einem professionellen Sprecher-Avatar, der HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um schnell Videos zu erstellen.
Produzieren Sie eine anspruchsvolle 90-Sekunden-Präsentation für technologieorientierte Unternehmen, die ihre Innovationen Investoren oder strategischen Partnern demonstrieren möchten. Das Video sollte eine elegante, futuristische Ästhetik mit hochwertigen visuellen Effekten und ruhiger, autoritativer Erzählung von einem AI-Avatar haben, entworfen für End-to-End-Videoerstellung und optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Fähigkeit, was es zu einem fortschrittlichen AI-Avatar-Video-Generator-Tool macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Avatar-Unternehmensübersichtsgenerator funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient professionelle, fesselnde Unternehmensübersichtsvideos mit benutzerdefinierten AI-Avataren, indem Sie Ihren Text in dynamische visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Unternehmensübersichtstext in den Editor einfügen. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie verwandelt Ihren Inhalt in eine Sprachaufnahme, bereit für eine fesselnde Präsentation.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten, der Ihr digitaler Sprecher wird. Diese lebensechten digitalen Präsentatoren erzählen die Geschichte Ihres Unternehmens mit Präzision.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen einfügen. Sie können auch aus verschiedenen "Vorlagen & Szenen" wählen, um die Ästhetik Ihres Videos zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Übersichtsvideo
Sobald Ihr "Unternehmensübersichtsvideo" fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Ihr professionelles Video ist nun bereit zur Veröffentlichung und hebt die Präsenz Ihrer Marke hervor.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoinhalte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihre Videokreation mit fesselnden Social-Media-Inhalten und dynamischen Markenstorys zu bereichern. Nutzen Sie unsere umfangreichen Vorlagen & Szenen und personalisieren Sie Videos mit benutzerdefinierten AI-Avataren, um Ihre kreativen Visionen zum Leben zu erwecken.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Avatar-Unternehmensübersichtsgenerator?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Avatar-Unternehmensübersichtsgenerator, mit dem Sie schnell professionelle Unternehmensübersichtsvideos erstellen können. Nutzen Sie unsere AI-Avatare als digitalen Sprecher, um Ihre Botschaft effizient durch Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten zu übermitteln und eine End-to-End-Videoerstellung zu bieten.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für meine Marke erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte AI-Avatare zu erstellen, die Ihre Marke genau repräsentieren. Diese lebensechten Avatare können als Ihr digitaler Sprecher dienen und sorgen für Konsistenz und professionelle Präsentation mit Unterstützung für mehrere Sprachen.

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Marketingmaterialien?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion für Marketingmaterialien, indem es Text-zu-Video aus Skript in Minuten umwandelt. Mit einer reichhaltigen Bibliothek von Vorlagen & Szenen können Nutzer schnell hochwertige Inhalte erstellen, ohne komplexe Ausrüstung oder Fähigkeiten zu benötigen.

