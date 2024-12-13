AI-Avatar-Generator für Ihren Coaching-Assistenten

Erstellen Sie personalisierte Coaching-Inhalte und steigern Sie das Engagement mit dynamischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für angehende Unternehmer, in dem ein AI-Assistent-Avatar einen neuen Online-Kurs zum Geschäftswachstum vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und motivierend sein, mit einer energetischen Stimme, die HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um die wichtigsten Lernergebnisse effizient zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Freiberufler, die ihre persönliche Marke verbessern möchten, und zeigen Sie die Vielseitigkeit von benutzerdefinierten AI-Avataren. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und ansprechend sein und demonstrieren, wie personalisierte Erlebnisse mit verschiedenen Avatar-Erscheinungen und Stimmen geschaffen werden können, indem HeyGens AI-Avatare-Funktion genutzt wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für vielbeschäftigte Fachleute, die nach Produktivitätstipps suchen, mit einem AI-Avatar-Coach, der schnelle Ratschläge zum Zeitmanagement gibt. Das Video sollte einen klaren, direkten visuellen Stil und eine deutliche, ermutigende Stimme haben, die HeyGens Voiceover-Generierung gut nutzt, um wirkungsvolle Botschaften schnell zu übermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für B2B-Kunden, das ein neues Serviceangebot durch einen lebensechten Avatar präsentiert, der mit Digital-Twin-Technologie gestaltet wurde. Verwenden Sie einen anspruchsvollen, unternehmerischen visuellen Stil und einen autoritativen Ton, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um eine polierte und professionelle Präsentation zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Avatar-Coaching-Assistent-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos Ihren personalisierten AI-Coaching-Assistenten in wenigen Minuten. Verwandeln Sie Skripte in ansprechende Videos, komplett mit lebensechten Avataren und benutzerdefiniertem Branding.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren AI-Coaching-Assistenten
Beginnen Sie damit, einen lebensechten AI-Avatar auszuwählen oder zu erstellen, der als Ihr digitaler Coach dient. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre gewünschte Persona zu treffen.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Coaching-Skript ein
Fügen Sie Ihr Coaching-Skript oder Ihre Kernbotschaften direkt in die Plattform ein. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie wandelt Ihren Text automatisch in natürlich klingende Sprache für Ihren Avatar um.
3
Step 3
Passen Sie visuelle Elemente und Stimme an
Verbessern Sie Ihr Video mit ansprechenden Hintergründen und wählen Sie aus verschiedenen synthetischen Stimmen. Nutzen Sie Vorlagen & Szenen, um den visuellen Stil anzupassen und Markenkonsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren Sie Ihr Coaching-Video
Mit Ihrem Avatar, Skript und den Anpassungen an Ort und Stelle, generieren Sie Ihr vollständiges AI-Coaching-Video. Ihr digitaler Assistent ist nun bereit, ansprechende und personalisierte Anleitungen zu liefern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Personalisierte Coaching & Motivation

Liefern Sie inspirierende und personalisierte Coaching-Nachrichten und motivierende Inhalte durch benutzerdefinierte AI-Avatare, um eine größere Verbindung und Wirkung zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Avatar-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Avatar-Video-Generator, der Ihre Skripte in ansprechende Videoinhalte mit lebensechten AI-Avataren verwandelt. Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht eine nahtlose Umwandlung von Text in Video, wodurch professionelle Videoproduktion für jedermann zugänglich wird.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für meine Marke erstellen?

Absolut, HeyGen bietet Nutzern umfangreiche Anpassungsoptionen, um einzigartige, benutzerdefinierte AI-Avatare zu entwickeln, die perfekt zur Markenidentität passen. Diese kreative Freiheit stellt sicher, dass Ihre digitalen Personas in allen Kommunikationskanälen unverwechselbar und wirkungsvoll sind.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Optimierung der Videoproduktion?

HeyGen bietet einen All-in-One-Editor mit vorgefertigten Vorlagen und der Möglichkeit, Videos direkt aus Ihrem Text-zu-Video-Skript zu erstellen. Diese umfassende Suite von Funktionen vereinfacht die Videoproduktion erheblich und ermöglicht es Ihnen, hochwertige Inhalte effizient zu erstellen.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Sprachsynchronisation?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche Sprachsynchronisationstechnologie und bietet eine robuste Voiceover-Generierung, um mehrere Sprachen für Ihre AI-Avatare zu unterstützen. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte ein globales Publikum ansprechen und ein wirklich personalisiertes Erlebnis bieten.

