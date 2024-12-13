Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das sich an HR-Manager und Leiter der Aus- und Weiterbildung richtet. Ein freundlicher, professioneller AI-Avatar führt neue Mitarbeiter durch eine virtuelle Bürotour. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einer beruhigenden, vertrauensvollen Stimme, die zeigt, wie "Onboarding mit AI-Avataren" den Unternehmensschulungsprozess optimieren kann.

