Avatar-Klassenraum-Generator: Erstellen Sie ansprechende Lektionen

Ermöglichen Sie Instruktionsdesignern, sofort ansprechende Schulungsvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren zu erstellen.

Erstellen Sie ein professionelles 60-Sekunden-Video für Pädagogen und Unternehmensschulungen, das zeigt, wie ein AI-Avatar-Generator die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit einem autoritativen, aber zugänglichen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um die optimierte Inhaltsproduktion zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Werbevideo für Instruktionsdesigner und E-Learning-Inhaltsentwickler, das die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für virtuelle Tutoren zeigt. Dieses Video sollte einen modernen, freundlichen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik haben. Heben Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung hervor, um die Personalisierung zu betonen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Tutorial für Lehrer der Klassenstufen K-12 und ergänzende Lernplattformen, das zeigt, wie einfach sie schnelle Bildungsinhalte erstellen können. Die visuelle Präsentation sollte schnell und ermutigend sein, unterstützt von einer klaren Erzählung. Betonen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion und Untertitel-/Caption-Features, um die Effizienz bei der Erstellung von Lernmaterialien zu unterstreichen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine polierte 60-Sekunden-Werbung für Bildungseinrichtungen und HR-Abteilungen vor, die den Avatar-Klassenraum-Generator effektiv bewirbt. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und professionell sein, ergänzt durch einen inspirierenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Vorlagen & Szenen, um die leistungsstarken Videogenerierungsfähigkeiten der Plattform zu veranschaulichen.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Klassenraum-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Instruktionsvideos für Ihren Klassenraum mit fortschrittlichen AI-Avataren und intuitiven Tools, die Lernerfahrungen transformieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Instruktionsinhalte zu repräsentieren und einen fesselnden und nachvollziehbaren Präsentator für Ihre Schüler zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Unterrichtsinhalte hinzu
Geben Sie Ihr Instruktionsskript ein. Die Text-zu-Video-Funktion der Plattform generiert dann ein natürlich klingendes Voiceover, das Ihre Lektion zum Leben erweckt.
3
Step 3
Passen Sie visuelle und akustische Elemente an
Verbessern Sie Ihr Video mit Hintergründen, Text und Musik, indem Sie robuste Anpassungsoptionen nutzen, um sich dem Thema Ihrer Lektion anzupassen und die Schüler zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Instruktionsvideo in den gewünschten Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre überzeugende Lektion direkt mit Ihrem Klassenraum, bereit für sofortige Wirkung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Bildungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videolektionen, die fortgeschrittene Themen für alle Schüler zugänglich und ansprechend machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Bildungsinhalte und Schulungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Schulungsvideos und Bildungsinhalte mit fortschrittlichen AI-Avataren zu erstellen. Dies befähigt Instruktionsdesigner, schnell professionelle Videolektionen zu generieren und Lernerfahrungen mit virtuellen Tutoren zu verbessern.

Was ist HeyGens Ansatz zur AI-Avatar-Videogenerierung?

HeyGen vereinfacht die AI-Avatar-Videogenerierung, indem es Text in ansprechende Videoinhalte verwandelt. Sie können realistische AI-Avatare mit natürlicher Gesichtsanimation und integrierten Text-zu-Sprache-Funktionen einfach erstellen, was Ihre Videoproduktion optimiert.

Bietet HeyGen Anpassungsoptionen für AI-Avatare und Videos?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Avatare und Videoprojekte. Sie können Branding-Kontrollen wie Logos und Farben implementieren und einfach Untertitel und Voiceover-Generierung hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Für welche Zwecke können HeyGens Video-Avatare genutzt werden?

HeyGens vielseitige Video-Avatare sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Marketingkampagnen und Social-Media-Inhalten. Nutzer können Vorlagen und Szenen sowie Größenanpassungen im Seitenverhältnis nutzen, um wirkungsvolle Videos für verschiedene Plattformen zu erstellen.

