Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie benutzerdefinierte KI-Avatare mühelos die Markenkonsistenz über alle digitalen Plattformen hinweg aufrechterhalten können. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit lebendigen Markenfarben, ergänzt durch eine autoritative, aber zugängliche Stimme, die von HeyGen generiert wird. Heben Sie die nahtlose Integration von benutzerdefinierten KI-Avataren hervor, um konsistente Botschaften zu übermitteln.

Video Generieren