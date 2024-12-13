Avatar-CEO-Botschafts-Maker für überzeugende Führungs-Videos

Liefern Sie kraftvolle und personalisierte CEO-Botschaften sofort mit lebensechten AI-Avataren, um Ihr Publikum zu begeistern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo mit einem AI CEO Message Video Maker, der eine überzeugende Videobotschaft an alle Mitarbeiter des Unternehmens übermittelt und eine neue Initiative ankündigt. Der visuelle Stil sollte professionell und inspirierend sein, mit einer warmen, selbstbewussten AI-Stimme, die HeyGen's AI-Avatare nutzt, um Führung zu repräsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Marketingkampagnen-Video, das sich an potenzielle Kunden richtet und eine neue Produkteinführung präsentiert. Das Video sollte einen benutzerdefinierten AI-Avatar als Sprecher nutzen, der Informationen in einem ansprechenden und modernen visuellen Stil mit dynamischen Produktüberlagerungen und einer optimistischen AI-Stimme präsentiert, die aus einem detaillierten Text-zu-Video-Skript generiert wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Update für Stakeholder und Investoren, das einen vierteljährlichen Leistungsüberblick bietet. Dieses personalisierte CEO-Botschaftsvideo sollte Autorität und Raffinesse ausstrahlen, mit klaren Grafiken und einer beruhigenden AI-Stimme, die durch präzise Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit und Klarheit gewährleistet und konsistente Markensteuerungen beibehält.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 20-sekündiges Onboarding-Trainingsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die ersten Schritte einführt. Das Video sollte freundlich, klar und prägnant sein, mit schrittweisen visuellen Darstellungen und einer ermutigenden AI-Stimme, die einfach mit HeyGen's AI-Video-Generator unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen und Szenen erstellt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-CEO-Botschafts-Maker funktioniert

Erstellen Sie überzeugende, personalisierte CEO-Botschaften mit AI-gestützten Avataren, die Ihren Text in professionelle Videos für wirkungsvolle interne und externe Kommunikation verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen oder einen benutzerdefinierten Avatar erstellen, um Ihre Marke zu repräsentieren und eine konsistente visuelle Präsenz zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Botschaftsskript ein
Geben Sie Ihre CEO-Botschaft direkt in die Plattform ein und nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos zu animieren.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stimme
Personalisieren Sie Ihr Video mit Markensteuerungen, um die Logos und Farben Ihres Unternehmens für ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu integrieren.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Nutzen Sie unsere End-to-End-Videoerstellungsfunktion, um Ihren Avatar, Ihr Skript und Ihr Branding in ein poliertes CEO-Botschaftsvideo zu kompilieren, das bereit für den Export ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Marketing- und Markenbotschaften

.

Erstellen Sie schnell überzeugende CEO-Botschaften für Marketingkampagnen und Werbung, um die Markenpräsenz und Reichweite zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, personalisierte und überzeugende Videobotschaften für Marketingkampagnen zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos personalisierte CEO-Botschaftsvideos und andere überzeugende Videobotschaften zu erstellen. Mit HeyGen's AI-Video-Generator können Sie AI-Avatare und Markensteuerungen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingkampagnen kraftvoll bei Ihrem Publikum ankommen.

Kann HeyGen einen benutzerdefinierten AI-Avatar erstellen, der meine Marke widerspiegelt?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, einen benutzerdefinierten AI-Avatar zu erstellen, der auf die einzigartige Identität Ihrer Marke zugeschnitten ist. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte, einschließlich Botschaften der Führungsebene, eine konsistente und professionelle Markenpräsenz in allen internen und externen Kommunikationen aufrechterhalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Generator, der die End-to-End-Videoerstellung aus einem einfachen Skript ermöglicht. Seine leistungsstarken Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript, AI-Stimme und mehrsprachige Unterstützung machen es ideal für verschiedene Anwendungen, von Marketingkampagnen bis hin zu Schulungsvideos.

Bietet HeyGen Lösungen zur Erstellung hochwertiger Schulungsvideoinhalte?

Absolut. HeyGen ist ein hervorragendes Werkzeug zur effizienten Erstellung professioneller Schulungsvideoinhalte. Sie können einfach Text-zu-Video aus Skripten konvertieren, AI-Stimmen hinzufügen und Untertitel/Untertitel einfügen, um klare und ansprechende Lernerfahrungen für Ihr Team zu gewährleisten.

