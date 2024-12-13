Avatar-CEO-Botschaftsgenerator: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Liefern Sie mühelos personalisierte Videobotschaften, indem Sie realistische AI-Avatare für ansprechende Unternehmenskommunikation nutzen.

Entwickeln Sie eine 45-sekündige personalisierte Videobotschaft für potenzielle B2B-Kunden, die einen benutzerdefinierten AI-Avatar zeigt. Das Video sollte einen professionellen und freundlichen visuellen Stil haben, ergänzt durch eine klare und artikulierte Stimme, um HeyGens AI-Avatare für direkte und wirkungsvolle Kommunikation zu präsentieren.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo für soziale Medien, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein sprechender AI-Avatar ihre Marke verbessern kann. Dieses ansprechende Video erfordert moderne visuelle Elemente, fröhliche Hintergrundmusik und klare Untertitel, die durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert werden, um breite Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine inspirierende 60-sekündige Avatar-CEO-Botschaft für interne Stakeholder und Unternehmensmitarbeiter, die eine neue Unternehmensvision vermittelt. Das Video sollte einen autoritativen und markenorientierten visuellen Stil verwenden, mit einem ruhigen, beruhigenden Ton und optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein anspruchsvolles 40-sekündiges professionelles Video mit einem digitalen Klon für Vordenker, der Brancheneinblicke teilt. Der visuelle Stil muss hochwertig und studioähnlich sein, ergänzt durch natürliche Sprachdarstellung und unterstützt durch reichhaltige visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Präsentation zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-CEO-Botschaftsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle, personalisierte Videobotschaften mit einem benutzerdefinierten AI-Avatar und transformieren Sie Ihre Unternehmenskommunikation.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenskript
Geben Sie die Nachricht Ihres CEOs ein, indem Sie sie in den Skripteditor einfügen oder eintippen. Dieser erste Schritt legt die Grundlage für die mühelose Erstellung professioneller personalisierter Videobotschaften.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus unserer Bibliothek vielfältiger AI-Avatare oder erstellen Sie mühelos einen benutzerdefinierten AI-Avatar, der das Bild Ihres CEOs genau widerspiegelt. Dies gewährleistet eine authentische digitale Darstellung Ihrer Nachricht.
3
Step 3
Integrieren Sie Branding und Funktionen
Integrieren Sie wesentliche Branding-Elemente, einschließlich des Logos und der Markenfarben Ihres Unternehmens. Dieser Schritt stellt visuelle Konsistenz sicher und stärkt Ihre Unternehmensidentität im Video.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre CEO-Botschaft
Erstellen und laden Sie Ihre endgültige professionelle Videobotschaft herunter. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um das Ergebnis für verschiedene Plattformen zu optimieren und eine breite Zielgruppenreichweite sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und -Clips in Minuten

.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und -Clips mit Ihrem CEO-Avatar, um Updates zu kommunizieren und mit externen Stakeholdern in Kontakt zu treten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung benutzerdefinierter AI-Avatare für personalisierte Videobotschaften?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, benutzerdefinierte AI-Avatare zu erstellen und sie mühelos in personalisierten Videobotschaften einzusetzen. Diese Fähigkeit revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Avatar-CEO-Botschaftsgenerator-Inhalte erstellen, und macht jede Ansprache einzigartig.

Was ist HeyGens Text-zu-Video-Technologie und wie vereinfacht sie die professionelle Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Skripte schnell in ansprechende professionelle Videoinhalte umzuwandeln. Dies umfasst die Erstellung realistischer sprechender AI-Avatar-Präsentationen mit Voiceovers, was Ihren Arbeitsablauf erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen bei der Erstellung vielfältiger Marketingvideoinhalte helfen und die Markenkonsistenz wahren?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung vielfältiger Marketing- und Social-Media-Videoinhalte mit integrierten Branding-Elementen. Nutzer können verschiedene Vorlagen und Anpassungen des Seitenverhältnisses sowie Exporte nutzen, um die Markenkonsistenz auf allen Plattformen sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen Funktionen wie Untertitel und mehrsprachige Inhalte für eine breitere Zielgruppenreichweite?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Unterstützung für automatische Untertitel und mehrsprachige Inhaltserstellung. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos und Unternehmenskommunikation effektiv und inklusiv ein globales Publikum erreichen.

