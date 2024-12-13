Erstellen Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein "AI-Avatar-Generator" die Videoproduktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und eleganten Grafiken, ergänzt durch eine schwungvolle, professionelle Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion es Nutzern ermöglicht, Ideen mühelos in fesselnde Inhalte zu verwandeln, und beweisen Sie, dass eine "benutzerfreundliche Plattform" zu "erhöhter Kreativität" führt, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

