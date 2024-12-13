Avatar-Ankündigungsvideo-Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Updates

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in überzeugende Ankündigungen mit intelligenter Text-zu-Video-Generierung.

Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Produktankündigungsvideo vor, das sich an Technikbegeisterte und Frühadopter richtet. Dieses Video sollte einen eleganten, modernen visuellen Stil aufweisen, ergänzt durch fröhliche, energiegeladene Hintergrundmusik. Mithilfe von lebensechten Avatar-Videos, die von HeyGens AI-Avataren angetrieben werden, wird die Präsentation fesselnd sein und sicherstellen, dass die dynamische Voiceover-Generierung das Publikum von Anfang bis Ende begeistert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein informatives 60-sekündiges internes Unternehmensupdate wird für Mitarbeiter in allen Abteilungen benötigt. Dieses Video sollte eine saubere, unternehmensgerechte visuelle Ästhetik und eine autoritative, klare Stimme aufweisen. Generiert durch einen AI Avatar Video Generator, wird es HeyGens Vorlagen und Szenen für ein konsistentes Erscheinungsbild nutzen und Untertitel & Bildunterschriften enthalten, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Beteiligten an der Inhaltserstellung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Für ein junges, digital-affines Publikum gestalten Sie einen fesselnden 30-sekündigen Social-Media-Kampagnen-Spot. Er benötigt dynamische, schnelle Visuals mit eingängiger, trendiger Musik. Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Avatar, der durch Text-zu-Video aus einem Skript erstellt wurde, um die Botschaft zu vermitteln. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Feature zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen, um die Reichweite zu maximieren.
Beispiel-Prompt 3
Um einen neuen Online-Service zu erklären, produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo für potenzielle Kunden. Gekennzeichnet durch klare, schrittweise Visuals und eine freundliche, informative Stimme mit leichter, ermutigender Hintergrundmusik, sollte dieses Bildungsvideo, das von einem Text-zu-Avatar-Video-Maker generiert wird, HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die visuelle Erzählung zu bereichern, mit einem AI-Avatar, der die Zuschauer durch die Vorteile des Services führt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Ankündigungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Ankündigungsvideos mit lebensechten AI-Avataren und nahtloser Text-zu-Video-Generierung in nur wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Ankündigungsvideo
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen und Szenen, um Ihr Ankündigungsvideo-Projekt zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke in Ihrer Ankündigung zu repräsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Ihren Ankündigungstext ein, und unser AI Avatar Video Generator verwandelt ihn in ein sprechendes Avatar-Video.
4
Step 4
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu
Verbessern Sie Ihre Ankündigungsvideos mit automatischen Untertiteln/Bildunterschriften für eine breitere Zugänglichkeit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Unternehmensupdates & Schulungen bereitstellen

.

Verbessern Sie die interne Kommunikation, das Onboarding und Schulungsankündigungen mit AI-Avataren, um Engagement und Informationsspeicherung zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Ankündigungsvideos mit AI-Avataren zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Ankündigungsvideos mit lebensechten AI-Avataren zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die AI-Technologie von HeyGen generiert dynamische Inhalte, komplett mit Voiceover-Generierung und anpassbaren Vorlagen für Ihre kreative Engine.

Kann ich die AI-Avatare anpassen oder meine eigenen Markenelemente mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen erlaubt umfangreiche Anpassungen, einschließlich der Gestaltung Ihres eigenen AI-Avatars oder dem Hochladen eines Fotos, um einen personalisierten AI-Twin zu erstellen. Sie können auch die spezifischen Elemente Ihrer Marke durch Branding-Kontrollen integrieren, um eine konsistente, hochwertige Inhaltserstellung zu gewährleisten.

Welche Arten von dynamischen Inhalten kann ich mit HeyGens AI Avatar Video Generator erstellen?

HeyGens AI Avatar Video Generator unterstützt eine breite Palette dynamischer Inhalte, von professionellen Ankündigungen und Erklärvideos bis hin zu fesselnden Schulungsvideos und Social-Media-Clips. Er fungiert als kreative Engine, um Ihre Videoproduktion für verschiedene Bedürfnisse zu skalieren.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos und Zugänglichkeitsfunktionen?

Absolut, HeyGen erleichtert die Erstellung mehrsprachiger Videos, indem es verschiedene Sprachstile und fortschrittliche Voiceover-Generierung bietet. Es generiert auch automatisch Untertitel und Bildunterschriften, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum zugänglich sind und personalisierte Videos ermöglichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo