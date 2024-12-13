Ihr Avatar-Ankündigungsvideo-Generator für Wirkung

Starten Sie fesselnde Ankündigungen mit realistischen AI-Avataren, die Ihr Skript in professionelle, studioqualitätige Videos verwandeln.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktlaunch-Video, in dem ein stilvoller digitaler Sprecher, erstellt mit HeyGens AI-Avataren, eine neue Funktion oder Dienstleistung ankündigt. Die Zielgruppe sind technikaffine Unternehmer und Early Adopters, und der visuelle und akustische Stil sollte elegant, modern und energiegeladen sein, ergänzt durch eine selbstbewusste und begeisterte Stimme, die durch Text-zu-Video aus dem Skript generiert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein herzerwärmendes 30-sekündiges personalisiertes Grußvideo für Ihr Publikum, indem Sie einen benutzerdefinierten AI-Avatar mit ausdrucksstarken Stimmen nutzen, um Feiertagswünsche oder eine besondere Ankündigung zu übermitteln. Dieses Video richtet sich an Kleinunternehmer und Content-Ersteller und zielt auf eine warme, freundliche und visuell festliche Ästhetik ab, die leicht mit HeyGens Vorlagen & Szenen und vielfältiger Sprachgenerierung erreicht werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das ein komplexes Thema klärt oder ein neues Bildungsmodul vorstellt, indem ansprechende sprechende AI-Avatare verwendet werden. Gedacht für Unternehmensschulungen und B2B-Marketingfachleute, sollte das Video einen sauberen, professionellen und autoritativen visuellen Stil beibehalten, mit einer klaren, artikulierten Stimme, die durch automatische Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit verbessert wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein fesselndes 40-sekündiges Markenstory-Video, das eine Reihe von Konzeptbildern in eine überzeugende Erzählung verwandelt, indem Sie die Foto-zu-Video-Funktion nutzen, um eine einzigartige Markenidentität mit einem benutzerdefinierten AI-Avatar zu präsentieren. Dieses Video richtet sich an Markenmanager und E-Commerce-Unternehmen und bietet einen visuell beeindruckenden und markenkonsistenten Stil mit einem optimistischen Soundtrack, der HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für reichhaltige visuelle Inhalte und das Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses für die plattformübergreifende Verteilung nutzt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Avatar-Ankündigungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und professionelle Ankündigungsvideos mit AI-Avataren und personalisierten Nachrichten, die Ihre Kommunikationsstrategie transformieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer breiten Palette von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch deren Erscheinungsbild anpassen, um sich an Ihre Markenidentität anzupassen.
2
Step 2
Geben Sie Ihr Skript ein
Fügen Sie Ihr Ankündigungsskript in den "Text-zu-Video-Editor" ein oder tippen Sie es ein. Die Plattform wandelt Ihren Text automatisch in gesprochene Dialoge um.
3
Step 3
Personalisieren Sie Ihr Video
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie "vorgefertigte Vorlagen" anwenden. Fügen Sie mühelos das Logo, die Farben und die Hintergrundmedien Ihrer Marke für einen professionellen Touch hinzu.
4
Step 4
Generieren Sie Ihr Ankündigungsvideo
Finalisieren und generieren Sie Ihr Ankündigungsvideo. Nutzen Sie die "skalierbare Videoproduktion", um hochwertigen Inhalt zu erstellen, der für jede Plattform oder jedes Publikum bereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Bildungsankündigungsinhalte

.

Erstellen und verteilen Sie effizient Bildungsankündigungsvideos mit AI-Avataren, um Lernende weltweit zu informieren und zu engagieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner AI-Avatar-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Videos mit einer vielfältigen Auswahl an realistischen AI-Avataren zu erstellen, die natürliche Ausdrücke und ausdrucksstarke Stimmen bieten. Sie können auch fesselnde Inhalte mit Ganzkörper-AI-Avataren produzieren, die Ihrer Kreativität und dem Feinschliff Ihrer studioqualitätigen Videos eine neue Dimension verleihen.

Kann ich mit HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für die Marketingvideos meiner Marke erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte AI-Avatare zu entwerfen und zu nutzen, die perfekt geeignet sind, um einen konsistenten digitalen Sprecher für Ihre Marke zu etablieren. Sie können sie sogar mit markenspezifischer Kleidung personalisieren, um sich vollständig an die visuelle Identität Ihres Unternehmens anzupassen und Ihre Marketingvideos zu verbessern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Erstellung von Avatar-Ankündigungsvideos zu vereinfachen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Avatar-Ankündigungsvideo-Generator und bietet intuitive Text-zu-Video-Bearbeitung zusammen mit einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen. Dieser optimierte Ansatz vereinfacht die skalierbare Videoproduktion und macht professionellen Inhalt für jedermann zugänglich.

Wie vielfältig sind die AI-Avatare, die in HeyGen verfügbar sind?

HeyGen bietet eine unglaublich vielfältige Auswahl an AI-Avataren, darunter eine Bibliothek mit über 1000+ realistischen Avataren mit natürlichen Ausdrücken und die Möglichkeit, ein Foto in einen sprechenden AI-Avatar zu verwandeln. Diese breite Palette stellt sicher, dass Sie den perfekten digitalen Sprecher für jedes Videoprojekt finden können.

