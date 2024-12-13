Stellen Sie sich ein 1-minütiges Tutorial-Video vor, das für Marketingmanager und Verkaufsteams von Autohäusern konzipiert ist und den optimierten Prozess zur Erstellung überzeugender Automobilverkaufsvideos zeigt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen der Plattform und hochauflösenden Fahrzeugaufnahmen, untermalt von einem schwungvollen, motivierenden Hintergrundtrack. Die Erzählung sollte sich darauf konzentrieren, wie die "Text-to-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen schriftliche Inhalte direkt in ansprechende Videos verwandelt und die Effizienz der automatisierten Videoproduktion für wirkungsvolles, KI-gestütztes Videomarketing veranschaulicht.

Video Generieren