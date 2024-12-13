Steigern Sie den Verkauf mit unserem Video-Tool für den Automobilvertriebsunterricht

Revolutionieren Sie das Vertriebstraining für Autohäuser mit anpassbaren Lernpfaden, verbessert durch AI-Avatare für personalisierte Videoinhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video, das sich an erfahrene Vertriebsleiter richtet und zeigt, wie personalisierte Videobotschaften ihr Kundenengagement steigern können. Visuell sollte es poliert und direkt wirken, professionelle Szenarien mit einem freundlichen, überzeugenden Audioton präsentieren und HeyGens AI-Avatare nutzen, um mühelos konsistente, hochwertige Video-Pitches zu liefern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das sich an Vertriebsleiter richtet und zeigt, wie eine Plattform für den Automobilvertriebsunterricht das Wachstum von Autohäusern fördern kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, klare Infografiken und eine autoritative Stimme verwenden, um die Vorteile von expertengeführtem Training und anpassbaren Lernpfaden zu erklären, die leicht mit HeyGens Voiceover-Generierung erreicht werden können.
Beispiel-Prompt 3
Wie können Vertriebsteams und Trainer ein 75-sekündiges Video nutzen, um das volle Potenzial eines Video-Tools für den Automobilvertriebsunterricht für kontinuierliche Verbesserung zu verstehen, einschließlich robuster Nachverfolgung, Tests und Zertifizierung? Dieses Video erfordert eine professionelle und detaillierte Ästhetik, die informative Bildschirmaufnahmen mit motivierenden visuellen Elementen und einem unterstützenden Soundtrack kombiniert, effektiv organisiert durch HeyGens Vorlagen & Szenen für ein umfassendes und ansprechendes Lernerlebnis.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Video-Tool für den Automobilvertriebsunterricht funktioniert

Verwandeln Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams mit ansprechenden, maßgeschneiderten Videolektionen, die für die Automobilindustrie entwickelt wurden, um produktgenaues Wissen und Fähigkeiten zu entwickeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Entwickeln Sie Ihre Inhalte für das Vertriebstraining, indem Sie Szenarien und Produktwissen skizzieren. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um sofort ansprechende Videolektionen für Ihre Plattform für den Automobilvertriebsunterricht zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie einen professionellen Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um Ihre Schulungsmodule zu präsentieren. Dies bietet ein konsistentes und professionelles Gesicht für effektive Vertriebsschulungssoftware.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Schulungsvideos an
Integrieren Sie die Markenidentität Ihres Autohauses, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden. Personalisieren Sie Inhalte weiter mit benutzerdefinierten Voiceovers, um personalisierte Videobotschaften für Ihr Team zu erstellen.
4
Step 4
Verteilen und verfolgen Sie den Fortschritt
Exportieren Sie Ihre fertigen Schulungsvideos und integrieren Sie sie nahtlos in Ihr Learning Management System. Dies ermöglicht eine effiziente Verteilung, Nachverfolgung und Zertifizierung des Fortschritts Ihres Vertriebsteams.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Clips in Minuten

Produzieren Sie schnell kurze, wirkungsvolle Videoclips für Microlearning, Auffrischung von Verkaufstechniken oder interne Ankündigungen, um Teams auf dem Laufenden und agil zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das Vertriebstraining für Autohäuser transformieren?

HeyGen fungiert als leistungsstarkes Video-Tool für den Automobilvertriebsunterricht, das es Autohäusern ermöglicht, ansprechende und konsistente Schulungsinhalte schnell zu erstellen. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen wird die Produktion von On-Demand-Kursen für jedes Learning Management System optimiert, sodass Vertriebsmitarbeiter immer auf dem neuesten Stand sind.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Erstellung personalisierter Videobotschaften für den Vertrieb?

HeyGen befähigt Autohäuser, hochgradig personalisierte Videobotschaften und wirkungsvolle Video-Pitches in großem Maßstab zu liefern. Vertriebsteams können Text-zu-Video und natürliche Voiceover-Generierung nutzen, um effektiv mit Kunden zu kommunizieren und die Kommunikation während der gesamten Verkaufsreise zu verbessern.

Ist HeyGen eine effiziente Lösung zur Entwicklung neuer Inhalte für Vertriebsschulungssoftware?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung dynamischer Video-Schulungsinhalte, einschließlich Microlearning-Module für Vertriebsschulungssoftware. Die intuitive Benutzeroberfläche, anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen ermöglichen es Teams, schnell professionelle Videoinhalte zu produzieren, die bei Vertriebsprofis Anklang finden.

Kann HeyGen in eine bestehende Videobotschaftsplattform für die Kommunikation im Autohaus integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt nahtlos die Erstellung von Videos für jede Videobotschaftsplattform, fördert das Wachstum von Autohäusern und dient als schnelle Onboarding-Lösung. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video können Teams effizient konsistente interne Kommunikation und effektive Video-Schulungsmaterialien für Vertriebsmitarbeiter produzieren.

