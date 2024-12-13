Erstellen Sie ein 30-sekündiges professionelles Autovideo, das sich an Early Adopters und Käufer von Luxusautos richtet und die Einführung eines neuen Modells präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und filmisch sein, mit hochauflösenden Aufnahmen in urbanen und landschaftlichen Umgebungen, ergänzt durch einen anspruchsvollen, ruhigen Orchester-Soundtrack und eine autoritative Voiceover-Generierung, die die wichtigsten Merkmale erklärt, um atemberaubende Autovideos zu erstellen.

Video Generieren